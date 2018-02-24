En İyi TV Çifti: Hilal ve Leon! (Miray Daner ve Boran Kuzum Amerika'ya damgasını vurdu)

Kanalın internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlara göre Hilal ve Leon
rakibine büyük fark atarak “En İyi TV Çifti”
seçildi.
TEŞEKKÜR MESAJLARI...
Finale yükseldiklerini öğrendikten sonra Boran Kuzum
, “Çılgınsınız! :) 2018’in en iyi dizi çifti için dünyanın her yerinden verdiğiniz oylar ve desteğiniz için çok teşekkürler!”
Miray Daner
ise “Sabırla, özveriyle oy veren herkese ve en çok da bu ödülün mimarı HiLeon'a sonsuz teşekkürler” demişti.
Vatanım Sensin,
yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!
VATANIM SENSİN'İN EN SEVİLEN KARAKTERLERİ ONLAR...
Kanal D’nin başrollerini Halit Ergenç
, Bergüzar Kore
l ve Onur Saylak
’ın paylaştığı beğeni ile izlenen dizisi Vatanım Sensin
'in hiç şüphesiz en sevilen karakterleri arasında onlar... Leon
ve Hilal.
Dizide iki çaresiz aşığı canlandıran Miray Daner
ve Boran Kuzum
yayınlanan her bölümde “HiLeon
” etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulanalar arasına giriyor. Oyuculukları ile göz dolduran ikili Milli mücadele döneminde iki düşman milletin saflarında zorlu bir aşk yaşıyor.
Vatanım Sensin 46. bölüm (Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)
Vatanım Sensin 46. Bölümde Neler Olacak?
Hilal ve Leon Finalde (Miray Daner ve Boran Kuzum finalde)
Hilal ve Leon Beyaz Show'da
Elif Bayram