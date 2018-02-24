En İyi TV Çifti: Hilal ve Leon! (Miray Daner ve Boran Kuzum Amerika'ya damgasını vurdu)

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VATANIM SENSİN'İN EN SEVİLEN KARAKTERLERİ ONLAR...

Vatanım Sensin 46. bölüm (Vatanım Sensin 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?)

Vatanım Sensin 46. Bölümde Neler Olacak?

Hilal ve Leon Finalde (Miray Daner ve Boran Kuzum finalde)

Hilal ve Leon Beyaz Show'da

Elif Bayram

Kanalın internet sitesi üzerinden açıklanan sonuçlara görerakibine büyük fark atarak “seçildi.Finale yükseldiklerini öğrendikten sonra, “Çılgınsınız! :) 2018’in en iyi dizi çifti için dünyanın her yerinden verdiğiniz oylar ve desteğiniz için çok teşekkürler!”ise “Sabırla, özveriyle oy veren herkese ve en çok da bu ödülün mimarı HiLeon'a sonsuz teşekkürler” demişti.yeni bölümü ile Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de!Kanal D’nin başrollerinil ve’ın paylaştığı beğeni ile izlenen dizisi'in hiç şüphesiz en sevilen karakterleri arasında onlar...veDizide iki çaresiz aşığı canlandıranveyayınlanan her bölümde “” etiketiyle sosyal medyada en çok konuşulanalar arasına giriyor. Oyuculukları ile göz dolduran ikili Milli mücadele döneminde iki düşman milletin saflarında zorlu bir aşk yaşıyor.