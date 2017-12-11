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En iyi Youtuber ödülünü kazanan Enes Batur kimdir?

Altın Kelebek'te en iyi Youtuber ödülünü alan Enes Batur kimdir? sorusu herkes tarafından merak ediliyor... Peki Enes Batur kimdir?

31 Aralık 2017, Pazar 11:10
En iyi Youtuber ödülünü kazanan Enes Batur kimdir?
Acun Ilıcalı'nın sosyal medyayı aktif kullanan eşi Şeyma Subaşı'nın elinden ödülünü alan Enes Batur kimdir? sorusu Altın Kelebek ödül törenin bitmesi ile beraber merak edilen bir soru oldu. Enes Batur ödül töreninde 'En İyi Youtuber' ödülünü kazandı. Yarışmada bu dalda ödül ilk kez veriliyor.


Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)

ENES BATUR KİMDİR?


Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya'da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada fenomen olan Enes Batur'un Youtube kanalında 2 milyon 700 bin takipçisi bulunuyor.


DANLA BİLİC İLE YARIŞTI


Güçlü rakipleriyle mücadele veren Enes Batur ödülü alırken annesine teşekkür etti. Batur, Danla Bilic ve Kafalar (Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt) ile yarışarak birinciliği elde etti.
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