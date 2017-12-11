En iyi Youtuber ödülünü kazanan Enes Batur kimdir?



DANLA BİLİC İLE YARIŞTI

İdil Janet Demiray

'nın sosyal medyayı aktif kullanan eşi'nın elinden ödülünü alankimdir? sorusu Altın Kelebek ödül törenin bitmesi ile beraber merak edilen bir soru oldu. Enes Batur ödül töreninde 'En İyi Youtuber' ödülünü kazandı. Yarışmada bu dalda ödül ilk kez veriliyor.9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya'da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada fenomen olan Enes Batur'un Youtube kanalında 2 milyon 700 bin takipçisi bulunuyor.Güçlü rakipleriyle mücadele veren Enes Batur ödülü alırken annesine teşekkür etti. Batur, Danla Bilic ve Kafalar (Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt) ile yarışarak birinciliği elde etti.