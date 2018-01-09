En mutlu günleri zehir oldu!

Nazlı Erdol

Damatile gelindüğün öncesi hatıra fotoğrafı çektirmek için otomobilleriniotoparkına bıraktı.na gitmek için araçlarının yanına gelen gelin-damat hayatlarının en mutlu gününde şoke oldu.Çiftin 1 saat önce park ettiği otomobilin ön camını kıran hırsızların,’ın içerisinde altın kolye veolan çantayı çaldığı belirlendi. Araç başında birbirlerini teselli eden gelin ve damat olayın şokunu üzerlerinden atmaya çalıştı. Kına gününde tatsız bir olay ile karşılaştıklarını belirten Büşra Aslan, "Bu kadar otomobil varken neden bizimkini seçtiniz? En mutlu günümüzde bizi üzdüler" dedi.Seçkin Aslan ile gelin Büşra Aslan, dana sonra aynı otomobile binerek düğün salonunun yolunu tuttu.