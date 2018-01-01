En popüleri Ricardo Quaresma

Beşiktaş
’ın sevilen futbolcusu Ricardo Quaresma,
yıl boyunca medyanın gündeminde yer alarak yılın en çok konuşulan futbolcusu oldu.
Oynadığı maçlarda sergilediği performanslarının yanı sıra verdiği sert tepkilerle de gündeme geldi. Fenerbahçe-Beşiktaş
derbisinde aldığı çift sarı kartla, Valbuena’ya
yaptığı hareket ve ardından Mehmet Ekici’ye
gösterdiği sert müdahale ile manşetlerde yer aldı.
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma,
yıl boyunca yazılı basın ve internet medyasında konu olduğu 83 bin 699 haberle, yılın en popüler futbolcusu olarak kayda geçti.
Erdinç Şahin