En popüleri Ricardo Quaresma

Erdinç Şahin

’ın sevilen futbolcusuyıl boyunca medyanın gündeminde yer alarak yılın en çok konuşulan futbolcusu oldu.Oynadığı maçlarda sergilediği performanslarının yanı sıra verdiği sert tepkilerle de gündeme geldi.derbisinde aldığı çift sarı kartla,yaptığı hareket ve ardındangösterdiği sert müdahale ile manşetlerde yer aldı.yıl boyunca yazılı basın ve internet medyasında konu olduğu 83 bin 699 haberle, yılın en popüler futbolcusu olarak kayda geçti.