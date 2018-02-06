En sessiz temizlikçi: Ultra Silincer Zen

Adem Özdoğan

Apartmanda oturuyorsanız bu ciddi bir sorun. Çünkü siz evi temizlerken, komşularınızı elektrikli süpürgenin çıkardığı gürültüden dolayı rahatsız edebiliyorsunuz. Bunu düşünen Electolux, bu yüzden Ultra Silencer Zen adlı ürünü geliştirdi. Bu ürün 75 dB yerine sahip olduğu 58 dB’lik gürültü oranı ile istediğiniz Saat’te temizliğe başlayabiliyorsunuz.Elbette piyasada sessiz çalışan elektrikli ürünler de mevcut. Ama bu ürünlerin çoğunda düşük güçlü bir motor kullanılıyor. Düşük motor ürünün sessiz çalışmasına neden oluyor. Dezavantajı ise emiş gücünün de düşük olması.Electrolux Ultra Silencer Zen’de durum çok daha farklı. Elecrolux yüksek emiş gücü için güçlü bir motor kullanıyor. Kullanılan Silent Zen teknolojisi, özel olarak geliştirilmiş ses izolasyonu sayesinde bu motorun sessiz çalışmasına neden oluyor.Ultra Silencer Zen, 700 watt gücünde torbalı bir elektrikli süpürge. 9 metre uzunluğunda elektrik kablosu 12 metrelik bir alanda temizlik yapmanızı sağlıyor. Bu önemli bir özellik. Çünkü bu sayede ürünü tek bir prize takarak tüm evinizi bir anda temizlemeniz mümkün. Katlanabilir tutma yeri sayesinde ürünü rahatlıkla merdivenlerden yukarıya taşımanız (8.36 kg ağırlığına sahip) da mümkün. Ama bundan da önemlisi sert yüzeylerde etkili temizlik için AeroPro Parketto Pro başlık ile beraber gelmesi.Bu başlık sayesinde ahşap, seramik ve çatlak yüzeyleri sorunsuzca ve sessizce temizleyebiliyorsunuz. Bunun dışındaki yüzeyler içinse AeroPro 3in1 başlık da unutulmamış. Toz alırken, koltuk temizliğinde ve evcil hayvanların tüy ve kıllarında da bu başlığı kullanıyorsunuz.Üründe beğendiğimiz bir özellik ise Silent Zen başlığın aerodinamik tasarımı. 7.5 cm yüksekliğinde olan bu başlık sayesinde 9 cm aralıklı koltukların altları da temizlenebiliyor.Tabi burada 70 cm büyüklüğünde olan Alüminyum teleskobik borunun 14 kademeli ayarı sayesinde 99 cm’ye kadar uzayabilmesi önemli bir avantaj. Bununla birlikte borunun diğer ucunda olan açma kapama düğmeli ve kademe kontrollü koldan kumanda da ele çok iyi oturuyor ve zahmetsiz bir kullanım sunuyor.Electrolux Ultra Silencer Zen’in emiş gücü 5 kademeli olarak ayarlanabiliyor ve bu kademeler cihazın üstünde dijital olarak gösteriliyor. Bu gösterge paneli, 3.5 Litre hacimli toz torbanın dolu olduğunu ve %99.5 verimli Allergy Plus filtrenin yıkanması gerektiği bilgilerini de verebiliyor.SonuçBu ürünü kullandığınızda çok şaşıracaksınız. Electrolux Ultra Silencer Zen benzer ürünlerle kıyasla çok sessiz. Bu ürünü çalıştırdığınızda televizyonun sesini açmanız bile gerekmiyor. Yaptığımız ölçümlerde en düşük ses seviyesinin 49 dB en yüksek ses seviyesinin de 60 dB olduğunu gördük.Ama ondan da önemlisi ürünün emiş gücünün çok başarılı olduğunu söylemeliyiz. Yaptığımız denemelerde üçüncü kademede halıların temizlendiğini gördük. Dördüncü ve beşinci kademeye ihtiyacınız kalmıyor. Birçok yüzeyde maksimum verimlilikte çalışıyor ve tek bir geçişte ortalığı temizliyor. Evcil hayvanların tüy ve kılları bu ürünü zorlamıyor.Birçok insan torbasız elektrikli süpürgeleri tercih ediyorken, torbalı elektrikli süpürgelerin emiş gücünün daha iyi olduğunu unutuyor. Electrolux Ultra Silencer Zen, sessiz olduğu kadar torbasız elektrikli süpürgelerden çok daha iyi bir emiş gücüne sahip olduğunu bize gösterdi. Yine de 3.5 litrelik toz torbasının daha büyük olmasını isterdik.