En tehlikeli virüs geri geldi

İnsan metabolizmasını etkileyerek kendisin gösteren biyolojik silahlar, salgınlar şeklinde yayılarak, yüzlerce, binlerce ve hatta milyonlarca insanın ölümüne yol açabilirken, bugün tehlikenin en büyük adreslerinden biri Hindistan.

Hindistan'ın Kerala eyaletinde Nipah virüsü salgını yüzünden en az 9 kişi hayatını kaybetti, 90 kişiden fazlası da hastalık nedeniyle karantina altında.

Nipah virüsü, popülasyonlar arasında hızla yayılan ölümcül bir virüstür ve önceki salgınlarda yüzde 40 ila 75 arasında ölüm oranına sahip.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah bulaşmış bazı insanlar belirtiler ortaya çıkmaz. Bunu yapanlar ateş ve baş ağrısı, boğaz ağrısı vekaslarda ağrı gibi belirtiler ile grip benzeri bir hastalık gelişebilir. Daha sonra belirtiler baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri içerebilir. Bu virüs beyin ve akciğer hücrelerinde ödem oluşturmakta ve %75 öldürücü olmaktadır. Kurtulanlarda kalıcı beyin hasarı olmaktadır. Nipah virüsü Malezyanın Nipah bölgesinde bir salgınla başlamıştır. Bu virüsün ayrıca biyolojik silah olduğuna dair mitler de bulunmaktadır.

HURMADAN BULAŞABİLİYOR

Hurma ve hurma özünden şurup gibi ürünlerde Nipah virüsünün bulaşma ihtimali olduğu bildirilmiştir. Bu virüsün hurmaya, meyve yarasaları aracılığıyla geçtiği belirlenmiştir. En sık görüldü yerler: Singapur, Malezya, Hindistan ve Bengladeş’tir.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, Nipah virüsünün ilaçla tedavisi mümkün değil, ancak hastalıktan koruyucu bazı önlemlerin alınması ve mikroba karşı erken tedavinin hastalardaki ateşi ve hastalığın şiddetini kısmen azalttığı açıklanırken, hastaları ölümden kurtarmanın halen mümkün olmadığı belirtiliyor. Ve yine WHO hastalık için aşı geliştiriyor.

Nipah virüsü Malezyanın Nipah bölgesinde bir salgınla başlamıştır. Bu virüsün ayrıca biyolojik silah olabileceğine dair söylentiler de vardır.

Güneydoğu asyada Nipah virüsünden bir salgında 300 ölüm rapor edilmiştir.