Endonezya’da cezaevindeki ayaklanma sona erdi

Endonezya’da 6 kişinin öldüğü cezaevindeki ayaklanmanın sona erdiği bildirildi
 

Endonezya’da cezaevindeki ayaklanma sona erdi
Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto, Depok bölgesindeki Mako Brimob Cezaevi’nde terörle mücadele timi ve mahkumlar arasında çıkan çatışmanın ardından ayaklanmanın sona erdiğini açıkladı.

Çıkan olayda 30 silah ele geçiren ve 5 terörle mücadele görevlisini öldüren mahkumların teslim olduğunu belirten Wiranto, ayaklanmada 145 mahkumun direnç göstermeden diğer 10 mahkumun ise polisin yoğun baskısı sonrası teslim olduğunu ifade etti.

Emniyet ise mahkumlar tarafından rehin tutulan bir terörle mücadele personelinin dün gece yarısı serbest bırakıldığını duyurdu.

Depok'taki cezaevinde DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirtilen mahkumlar ile güvenlik güçleri arasında çatışmada, bir mahkum ve 5 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirilmişti.


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