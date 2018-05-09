Endonezya'da hapishanede isyan: Ölü ve yaralılar var!

Endonezya’da bir cezaevinde çıkan ayaklanmada 6 kişinin öldüğü bildirildi.
 

09 Mayıs 2018, Çarşamba 11:38
Endonezya'da hapishanede isyan: Ölü ve yaralılar var!
Başkent Cakarta’nın güneyindeki Depok bölgesindeki Mako Brimob Cezaevi’nde DEAŞ ile bağlantılı terör suçlusu mahkumlar tarafından çıkarıldığı belirtilen ayaklanmaya terörle mücadele güvenlik güçlerinin müdahalesi sonrasında çatışma çıktığı ifade edildi. Cakarta Emniyet Müdürlüğü, çıkan olaylarda 5'i güvenlik görevlisi ve 1'i mahkum olmak üzere 6 kişinin öldüğünü duyurdu.

Yerel basında yer alan haberlerde ise mahkumların ele geçirdikleri silahlarla birkaç polisi rehin aldıkları, yaralıların da olabileceği iddia edildi.

Öte yandan Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla, cezaevinde yaşanan olayların terörle bağlantısı olmadığını savundu.

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polisin, durumu kontrol altına almaya çalıştığı ve ayaklanmayı sonlandırmak için mahkumlarla görüşmelere başladığı bilgisi verildi.


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