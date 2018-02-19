Endonezya’da Sinabung Yanardağı kül püskürtüyor

Endonezya’nın Sumatra Adası’ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden kül püskürtmeye başladı

Endonezya’da Sinabung Yanardağı kül püskürtüyor
Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG), Sinabung Yanardağı'nın 5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğünü açıkladı.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho da bölgede ölen ya da yaralanan olmadığını, daha önce alınan önlemler kapsamında yanardağ civarında belirli bir alana kadar güvenliğin korunduğunu belirtti.

Yanardağda aralık ayında meydana gelen patlamanın ardından etkili olan kül yağmurları bölgedeki köyleri olumsuz etkilemişti.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da meydana gelen patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti. Yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm seviyesi halen aktif durumda. 

"Pasifik ateş çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

AA


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