’da sabah saatlerinde yeniden faaliyete geçen Yogyakarta kentindeki, 5 bin metre yüksekliğe kül ve duman püskürtüyor. Endonezya’da hükumet, yanardağın 5 kilometre çapında yaşayanlara bölgeyi tahliye etme talimatı verdi. Adisutjipto Uluslararası Havalimanı'ndaki bir çok uçuşun iptal edildiği, havalimanının geçici olarak kapatıldığı belirtildi. Ulusal Afet Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, patlamanın tehlikeli olmadığını, aktif bir volkanda böyle bir hareketliliğin olmasının normal olduğunu söyledi.Merapi Yanardağı son olarak 2010'de patlamış, 300’den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 280 bin insan evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.