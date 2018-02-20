Endonezya’daki Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye başladı!

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı, yeniden kül püskürtmeye başladı

20 Şubat 2018, Salı 08:27
Endonezya’daki Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye başladı!
Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Aafet Azaltma Merkezi (PVMBG), Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı’nın 5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğünü açıkladı.

Kül bulutunun 7 bin metre gökyüzüne yükseldiği bildirildi.

Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgede ölen ya da yaralanan olmadığını, önceden alınan önlemlerle yanardağın çevresinde belirli bir güvenlik alanının oluşturulduğunu bildirdi.


YANARDAĞ NEDENİYLE HAVA YOLU ŞİRKETLERİ UYARILDI


Endonezyalı yetkililer, yanardağdan kül piskürmesi nedeniyle hava yolları şirketlerini uyardı.

Geçtiğimiz Aralık ayında yanardağda meydana gelen patlamanın ardından etkili olan kül yağmurları bölgedeki köyleri olumsuz etkilemişti.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010’da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı’nda 2014 ve 2016’da meydana gelen patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

İHA


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