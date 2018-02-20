Endonezya’daki Sinabung Yanardağı kül püskürtmeye başladı!



YANARDAĞ NEDENİYLE HAVA YOLU ŞİRKETLERİ UYARILDI

Can Hakman

Volkanoloji ve Jeolojik Aafet Azaltma Merkezi (PVMBG), Sumatra Adası'ndaki’nın 5 kilometre yüksekliğe kadar kül ve duman püskürttüğünü açıkladı.Kül bulutunun 7 bin metre gökyüzüne yükseldiği bildirildi.Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, bölgede ölen ya da yaralanan olmadığını, önceden alınan önlemlerle yanardağın çevresinde belirli bir güvenlik alanının oluşturulduğunu bildirdi.lı yetkililer, yanardağdan kül piskürmesi nedeniyle hava yolları şirketlerini uyardı.Geçtiğimiz Aralık ayında yanardağda meydana gelen patlamanın ardından etkili olan kül yağmurları bölgedeki köyleri olumsuz etkilemişti.Yaklaşık 400 yıl sonra 2010’da yeniden faaliyete geçen’nda 2014 ve 2016’da meydana gelen patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.İHA