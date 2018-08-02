Endonezya'da 10 binden fazla kişi yerlerinden oldu
Güney Asya ülkesi Endonezya'nın Batı Nusa Tenggara bölgesinde yer alan Lombok Adası, pazar günü meydana gelen 6.4 büyüklüğünde depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Bölgede 10 binden fazla kişi yerlerinden oldu.
Endonezya'nın turistik adası Lombok'da meydana gelen 6.4 büyüklüğünde depremde ölü sayısının 17’ye çıktığı aktarılırken 10 binden fazla kişinin yerlerinden olduğu kaydedildi. Yerlerinden olanların geçici sığınaklara yerleştirildiği belirtiliyor. Pazar günü yerel saatle sabah 7'de gerçekleşen 6.4 büyüklüğündeki depremde binden fazla ev ise hasar gördü.
Evinin hasar gördüğünü aktaran Amak Wilni, evlerini yeniden inşa edebilmeleri için hükümetten yardım beklediklerini aktararak "Depremden kaçtım. Evime dönüp baktığımda hasar görmüştü" ifadelerini kullandı.
300 binden fazla kişi yaralandı
Turistik ada Lombok’ta meydana gelen depremde 300 binden fazla kişi de yaralandı. Endonezya ordusu ve toplum gönüllüleri, kazazedelerin evlerini temizlemeye çalışıyor. Endonezya Ulusal Afet Azaltma Ajansı, hasar gören evlerin sayısını hesapladıktan sonra fon dağıtılacağını açıkladı.
İHA