Endonezya'da 7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Lombok Adası etkilendi
Endonezya'da 7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremden Lombok Adası etkilendi. Deprem sonras tsunami uyarısı yapıldı.
Endonezya'nın Batı Nusa Tenggara bölgesinde 6.4 büyüklüğünde geçen hafta meydana gelen depremde 10 kişi hayatını kaybetmişti.
Ülkede Aralık 2004’te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Sumatra depremi, 230 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.
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