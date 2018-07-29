Endonezya'da deprem, 10 kişi öldü
Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir binaının beton blokları altında kalan 10 kişi hayatını kaybetti
ABD JeoloJik Araştırma Merkezi'nin (USGS) depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Yerin 7 Km. altında meydana gelen depremde, adada bulunan birçok ev hasar gördü.
Bali Adası'nın hemen yanında bulunan Lombok Adası'nda yaralananların olduğu da bildirildi. Endonezya, Pasifik havzasındaki deprem kuşağının içinde bulunuyor.
Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Sumatra depremi, 230 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.