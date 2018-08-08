Endonezya'nın turistik Lombok Adası'nda meydana gelen depremin ardından kurtarma ekipleri evlerin, camilerin ve okulların enkazlarında çalışmalarını sürdürüyor. Bugün Ulusal Afet Ajansı sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho tarafından yapılan açıklamada enkaz altından onlarca cansız bedenin çıkarıldığı, ölü sayısının 131’e yükseldiği ifade edildi. Ulusal Afet Ajansı sözcüsü Nugroho, ölü sayısının artmasının beklendiğini açıkladı.

Gönüllüler ve kurtarma ekiplerinin adada evsiz kalan on binlerce kişi için geçici barınaklar kurma çalışmaları devam ederken, deprem mağdurlarına giyecek, gıda ve tıbbi malzeme yardımları dağıtılıyor.

Lombok Adası'nda meydana gelen depremde yaralanan yaklaşık 2 bin 500 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü, en az 156 bin kişinin ise evsiz kaldığı belirtiliyor.

İHA