Endonezya’da iftar sofrasının vazgeçilmezi muz çorbası

Endonezya'da Müslümanlar, ramazan ayında oruçlarını muz çorbası ile açıyor.

Müslümanlar, iftara evlerde ve lokantalarda hazırlanan, cami önlerinde kurulan tezgahlarda satılan ve yerel dilde ‘’kolak pisang’’ olarak adlandırılan muz çorbası ile başlıyor.

İftara kısa süre kala cami önlerinde kurulan ve muz çorbası satan tezgahlar yoğun ilgi görüyor.

Lokantalar da ramazan ayı boyunca başlangıç olarak müşterilere ücretsiz muz çorbası sunuyor.

Orucu ağır yemekler yerine muz çorbası ile açmanın, gün içinde düşen kan şekeri ve halsizliğe iyi geldiğine inanılıyor.

Endonezyalı Müslümanların iftar sofralarının vazgeçilmesi haline gelen muz çorbası, palmiye şekeri, hindistan cevizi sütü, pandan yaprağı ve muz ile hazırlanıyor.

MUZ ÇORBASI 2 TL'DEN ALICI BULUYOR

Çeşitli meyve ve sebzelerin de eklendiği muz çorbası, tezgahlarda 2 TL’den alıcı buluyor.

Tezgahında muz çorbası satan Ibu Atika, "Çorbayı yaparken buharda pişirilen muza tuz ve vanilyanın yanı sıra isteğe göre esmer şeker ve tatlı patates de eklenebilir. Ramazan ayına has olan muz çorbasını, diğer zamanlarda satan pek olmuyor ama ramazan ayında her yerde bulmak mümkün." dedi.

Endonezyalı Müslümanlar, oruçlarını hafif gıdalarla açtıktan sonra yemeklerini akşam veya teravih namazlarından sonra ikiye bölerek yemeyi tercih ediyor.

AA