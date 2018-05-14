DEAŞ'ın propaganda yayını Amaq'tan yapılan açıklamada Endonezya'nın Doğu Cava bölgesindeki Surabaya'daki polis merkezine patlayıcı yüklü motosikletle intihar saldırısı yapıldığı belirtildi.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 YARALI

Polis, intihar saldırısının biri çocuk 5 kişilik bir aile tarafından yapıldığını açıklamıştı.

Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı.

DÜN KİLİSELERE SALDIRILAR DÜZENLENMİŞTİ

Bir gün önce aynı kentte Hristiyanlar'a ait kiliselere intihar saldırıları yapılmış, bir başka aile tarafından gerçekleştirilen bu saldırılar da DEAŞ tarafından üstlenilmişti. Bu saldırıda saldırganlar dahil 18 kişi hayatını kaybetmişti.























