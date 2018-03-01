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Enerji Bakanı Albayrak'tan yaz saati açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Yaz Saati Uygulamasının devam ettirildiği Kasım-Aralık 2016 ve Ocak-Mart 2017 döneminde 1 milyon 308 bin 297 MWh tasarruf sağlandığını, elde edilen tasarruf değerin ekonomik karşılığının tek zamanlı tarifeler için 538 milyon 689 bin 139 TL ve üç zamanlı tarifeler için 801 milyon 602 bin 430 TL olduğunu açıkladı.

Enerji Bakanı Albayrak'tan yaz saati açıklaması
CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker'in soru önergesini yanıtlayan Enerji Bakanı Albayrak, Yaz Saati Uygulamasının (YSU) devreye alındığı bir yıl önceki yıla göre elektrik tüketim artış oranı hızının yüzde 60'lardan yüzde 40 seviyelerine gerilediğini, YSU'nun devam ettirildiği Kasım-Aralık 2016 ve Ocak-Mart 2017 döneminde 1 milyon 308 bin 297 MWh tasarruf sağlandığını belirtti. Albayrak, elde edilen tasarruf değerin ekonomik karşılığının tek zamanlı tarifeler için 538 milyon 689 bin 139 TL ve üç zamanlı tarifeler için 801 milyon 602 bin 430 TL olduğunu söyledi.


BAKAN'DAN YAZ SAATİ AÇIKLAMASI


Enerji Bakanı Albayrak, Kış Saati Uygulamasının kaldırılmasıyla farklı yöntemlerle yapılan tüm analizlerde enerji tasarrufunun sağlandığının görüldüğünü, uygulamanın değiştirilmesine yönelik alınmış herhangi bir karar veya bu yönde yapılan herhangi bir hazırlık bulunmadığını bildirdi.


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