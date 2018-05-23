GÜNDEMİ ETKİLEME ÇABASI

Türkiye ekonomisinin çok sağlam ve güçlü temeller üzerine oturduğuna dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, birilerinin sıcak para, sermaye piyasaları, borsa, dolar, tahvil piyasaları üzerinden siyaseten gündemin değiştiği bir ortamda kur operasyonuna giriştiğini söyledi. Albayrak, “Çok açık net bir operasyon söz konusu. Bunu herkes biliyor, sokaktaki insanlar bile biliyor. Birileri Türkiye’deki siyasi gündemi, ekonomi üzerinden etkilemeye yönelik yurt dışı kaynaklı zarar verme pahasına bunu yapıyor. Yani Türkiye’nin sakalını kesmeye çalışıyorlar. Ben de diyorum ki 25 Haziran’dan sonra Türkiye’nin sakalları uzar ama o masada birilerinin kolu hep kalır. Kapitalist sistemde o kola acı acı bakarak geçmişi hatırlarlar” dedi.

TÜM TEHDİTLERE RAĞMEN

Ekonominin büyümeye devam ettiğini, buna paralel istihdamdaki artışın sürdüğünü ifade eden Berat Albayrak, sözlerine şöyle devam etti: “Büyümede ilk 3 ay için yüzde 7’ler konuşuluyor. Yüzde 7 civarı büyümeyle Türkiye, muhtemelen bu yılın ilk üç ayında da dünyada ilk sıralarda yer alacak. Toplam borç stoku rekor düzeylerde düşük, ihracat ciddi anlamda artıyor. Kur dengesinin AB ihracatı noktasında Türkiye’nin lehine gelişmesine dayalı pozitif süreç devam ediyor. Hepsinden öte bütün bu savaşa, bölgeye, tehdide, istikrarsızlığa rağmen turizmde bu yıl rekorların kırılması bekleniyor. Ben halkımızın özellikle son 3-5 yıldır yaşananlardan sonra bağışıklık sisteminin her geçen gün daha da güçlendiğinin, farkındalık düzeyinin daha da arttığına olan inancımdan hareketle bu sürecin de çok hayırlı olacağına açıkçası inanıyorum.” Enerjinin yerli ve milli kaynaklarla karşılanmasının önemine dikkat çeken Berat Albayrak, petrol ve gaz ithalatı nedeniyle yıllık 44 milyar dolarlık bir enerji faturasının çıktığını ifade etti.

YERLİ KAYNAKTA REKOR

Berat Albayrak şöyle konuştu: “Bu nedenle yerli ve milli dedik. Elektrik enerjisi üretiminde yerli kaynakların oranının artırılması gerektiğini söyledik. Yerli kaynak aramasına, sondajlara hız verdik. Ürettiğimiz enerjide yerlilik payını yüzde 35-45 arasına çıkarmayı hedefledik. Mayıs başı itibarıyla yüzde 51.17’ye ulaştık. Bu, rekor. Hele hele tarihin en kurak kışlardan birinin geçtiği bir dönemde... Barajların elektrik üretimindeki payı düşerken, yerli kömür kaynaklarının arttığı, rüzgar kaynaklarının üretiminin ve güneş kaynaklarının üretiminin arttığı, gaz tüketiminde daha optimizasyon, portföy yönetiminde daha agresif bir siyasetin güdüldüğü, stratejinin güdüldüğü bir dönemde bunları artırmaya devam ediyoruz.”

BÜTÜN YOL HARİTASI HAZIR

Sondaj ve aramacılık faaliyetlerinde 3 milyon metreyle Avustralya, Kanada ve Güney Afrika gibi dünyanın önde gelen ülkelerinin metrajının yakalanacağını belirten Berat Albayrak, “Bu yolla yerli üretim, yerli kaynak, istihdam artarken ithalat ve cari açık düşecek. Elhamdülillah bütün bu yol haritası hazır. Yeni olacak bakana ‘buyur arkadaşım’ diyeceğiz, istikamet bu çerçevede devam edecek” dedi.

SEÇİM İLK TURDA BİTER

24 Haziran’daki seçimlere yönelik değerlendirmelerde de bulunan Bakan Berat Albayrak, muhalefetin Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci tura bırakma girişimleriyle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Benim şahsi kanaatim seçim ikinci tura kalmaz, birinci turda Cumhurbaşkanımız seçilir. Beklentimiz de, temennimiz de bu çerçevede. Biraz gözümüzde büyütüyoruz bazı şeyleri herhalde. Diyoruz ya; işte ‘muhalefet şöyle yaptı, listeleri böyle yaptı, şu şöyle konuşuyor’. Ben maalesef öyle bakmıyorum. Muhalefet partilerinin tamamını toplayalım, sizce kendi içlerinde stratejik hareket edebiliyorlar mı? İhtimal vermiyorum ama Cumhurbaşkanımız eğer ikinci tura kalırsa, karşısında kim olursa olsun emin olun birinci turdakinden çok daha fazla bir oyla ikinci turda seçilir. Ama Türkiye iki hafta daha kaybetmesin, birinci turda bitsin.”

1'İNCİ BÖLGE 1'İNCİ SIRA, BÜYÜK SORUMLULUK

Berat Albayrak, İstanbul 1’inci bölge ve 1’inci sıradan aday gösterilmesiyle ilgili şöyle dedi: “Böyle bir listede olmak bir şeref. İstanbul birinci bölge, birinci sıraya konulmak bizim için çok büyük vebal ve sorumluluk. Artık Allah mahcup etmesin demek lazım, yani bu yükün altından kalkmak lazım inşallah. İstanbul’da sonuna kadar en yoğun şekilde çalışacağız.

ÇOK GÜÇLÜ BİR LİSTE

Milletvekili aday listeleri önceki gün belli olmuştu. Bakan Berat Albayrak, bu konuda, “Birincisi benim gördüğüm resim, bu seçime giderken performans çok önem arz ediyor. İkincisi; sürpriz olmadı, tam tersine güçlü bir liste bekliyordum ve güçlü bir liste buldum. Güçlü liste AK Parti’nin iddialı olduğunun göstergesi. Üçüncüsü, AK Parti’de görev talep edilmez, AK Parti’de görev tebliğ edilir ve tebliğ edilen görev sonuna kadar en iyi ve en başarılı şekilde bırakana kadar bu mücadele ortaya konur. AK Parti bulunduğu, girdiği her yarışta ve platformda en iddialı şekilde hazırlanır” değerlendirmesinde bulundu.

HALA FETÖ'YE TERÖR ÖRGÜTÜ DEMİYORLAR

FETÖ ile mücadele konusunda da açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak şunları dedi: “FETÖ’yle mücadele noktasında 40 yıllık bir yapıyı ‘1 senede, 1.5 senede bitirdik’ demeniz çok basit değil işte görüyorsunuz. Dün evvelsi gün askeriyenin içerisinde, devlet kurumlarının içerisinde hâlâ operasyonlar devam ediyor... Bu süreçle ilgili olarak mücadele son sürat devam ediyor ve bu sonuna kadar gidilecek. Muhalefetteki bazı kesimlerden duyuyoruz ki hâlâ FETÖ’yü terör örgütü olarak ağzına alma noktasında tereddüt geçiren, amalı, şunlu, bunlu kontrollü darbe üzerinde söylem geliştiren insanlar var. Halkımızın bunu da görmesi lazım. AK Parti yeni güçlü sistemle birlikte hele de Cumhurbaşkanımızın da seçilmesiyle AK Parti’nin güçlü bir zafere çıkmasıyla çok daha net kararlı şekilde devam edecek, bu kolay değil.”

KILINA ZARAR GELİRSE...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İsrail tarafından suikast düzenleneceğiyle ilgili haberlere de değinen Berat Albayrak, “Ben de diyorum ki valla bu haberler çıkıyorsa söyleyeceğim bir cümle var artık benim. Vatandaş bunu konuşuyor ‘Cumhurbaşkanımızın saçının teline zarar gelirse bundan sonra olağan şüpheli bunlardır...’ O zaman Türkiye nasıl bir bölgesel ve küresel süreçle karşı karşıya? Ortadoğu, Doğu Akdeniz, Kudüs, küresel ticaret savaşları, küresel ekonomi savaşlarının yaşandığı böyle bir dönemde, çok yoğun bir küresel mücadeleye dünyanın gireceği böyle bir dönemde Türkiye, 24 Haziran’dan sonra en güçlü şekilde çıkmak zorunda. Artık Türkiye başka bir Türkiye” diye konuştu.

HDP'NİN BARAJI GEÇİP GEÇMEMESİ ÖNEMLİ DEĞİL

Seçimlerde HDP’nin kilit parti olduğu devamlı gündeme getiriliyor. Berat Albayrak bu değerlendirmelerle ilgili şöyle dedi: “HDP, barajı geçerse alacağı milletvekili belli, geçemezse alamayacağı belli. Alamadığı zaman dağılım farklı olacak, barajı geçerse dağılım farklı olacak. Ama HDP’nin barajı geçip geçmemesi AK Parti için önemli bir nokta değil. AK Parti stratejisini muhalefete göre değil Türkiye’nin bekasına, geleceğine, güven ve istikrarına göre konumlandırmıştır. Bugüne kadar bütün bu seçimlerin stratejisi de, sahadaki uygulaması da bunun üzerine gerçekleşmiştir. AK Parti bütün siyasetini Türkiye’nin bu değişim ve dönüşüm sürecini yönetecek ve yönlendirecek şekilde konumlandırdı. Siyasette, ekonomide, coğrafi politikada, mezhep, meşrep, bölgesel politikalarda Türkiye’nin eski Türkiye’den ayrışıp artık yeni ve güçlü Türkiye yolculuğu noktasındaki bütün hedefleri kronikleşmiş, kangren olmuş sorunlarının tasfiyesi üzerine yapmıştır.”