Enerjide dev adım

Doğalgazda dışa bağımlılığı azaltmak ve enerjide merkez ülke olmayı hedefleyen Türkiye’nin bu stratejileri çerçevesinde çok önemli bir yatırım tamamlandı. Türkiye ile Bulgaristan arasında açılışı yapılan çift yönlü Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı, Avrupa’ya Türkiye üzerinden gaz taşınmasına fırsat verecek.

GÜÇLÜ DOĞALGAZ ALTYAPISI

Hattın en önemli özelliği, çift yönlü gaz akışının mümkün kılması oldu. Bu sayede Türkiye’den Bulgaristan’a gaz ihracatı imkanı sağlanmış oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa’ya bu hattan gaz taşınmasına imkan sağlayacaklarını belirterek, “Böylece hem Bulgaristan’ın, hem Türkiye’nin doğalgaz arz güvenliğine katkı sağlayacak, hem de her iki ülkenin Avrupa doğalgaz piyasasındaki önemini daha da artıracağız” dedi.

Türkiye’nin güçlü doğalgaz altyapısı için hayata geçirdiği yatırımlara dikkat çeken Dönmez, “Türkiye, sadece kendi talebini karşılayan değil, aynı zamanda bölgesel enerji ihtiyaçlarına da cevap verebilecek bir konuma gelmek için emin adımlarla ilerlemektedir” diye konuştu. Maliyeti 52 milyon leva olan yeni hatla birlikte BOTAŞ ve BULGARTRANSGAZ arasındaki işbirliği artacak. 20 kilometre uzunluğundaki hat, Bulgaristan’dan Türkiye’ye gaz sevkiyatı yapılan “Transbalkan Boru Hattı”nın bir parçası olarak inşa edildi.

16 MİLYAR METREKÜP

Lozenets-Nedyalsko Boru Hattı ile Lozonets ve Türkiye sınırı arasındaki taşıma kapasitesi artacak ve İhtiyaç halinde ters yönde gaz akışı gerçekleştirerek. İleride Avrupa’ya bu çift hattan biri kullanılarak gaz taşınmasına da imkan sağlanacak. Açılışı yapılan hatla Türkiye, yüksek talebin olduğu zamanlarda daha fazla gaz çekebilecek. Mevcut iki hatla gaz taşıma kapasitesi yıllık 1.7 milyar metreküp artarak 16 milyar metreküpe çıkacak. Dönmez hattın açılışında şunları söyledi:

“Ortadoğu ve Kafkasya’daki kaynakların dünya pazarlarıyla buluşmasında önemli bir rol üstleniyoruz. Türkiye; siyasi istikrarı, güçlü ekonomik altyapısı ve öngörülebilir piyasaları ile uluslararası enerji projelerinin ilk adresi ve vazgeçilmez ortağıdır.”

Kaynak: Milliyet