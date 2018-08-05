Enerjide tüketicilere görsel rehberlik dönemi

Enerji Rehberi adı verilen uygulamada EPDK uzmanlarının açıklamalarıyla oluşturulan görsellerle vatandaşlara haklarını en iyi şekilde nasıl kullanacakları ve enerji piyasalarında yaşanan sorunların nasıl çözüme ulaştırılabileceği ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

ENERJİDE TÜKETİCİLERE GÖRSEL REHBERLİK DÖNEMİ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) enerji sektöründe en çok merak edilen konuları içeren kısa videolarla görsel rehberlik uygulaması başlattı.

“Enerji Rehberi” adı verilen uygulamada EPDK uzmanlarının açıklamalarıyla oluşturulan görsellerle vatandaşlara haklarını en iyi şekilde nasıl kullanacakları ve enerji piyasalarında yaşanan sorunların nasıl çözüme ulaştırılabileceği ile ilgili bilgiler paylaşıldı.