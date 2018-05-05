Enerjik annelere tropikal koleksiyon



Anneler Günü’ne özel yüzde 50 indirim



Tropik ev giyim koleksiyonu

Elif Bayram

İç çamaşırından pijamaya, plaj ürünlerinden ev giyimine kadar birçok farklı alternatifi kadınlarla buluşturan Dagi, Anneler Günü’nde kadınların hayatına renk katan ve mutlu eden ürünleri bir araya getiriyor.Dagi, annesine ne alacağına bir türlü karar veremeyenler için hazırladığı Anneler Günü kampanyasıyla birbirinden rahat ve şık alternatifler sunuyor. 2018 ilkbahar yaz uyku ve ev giyim koleksiyonu ürünleri arasında yer alan pijama, gecelik, sabahlık ve eşofman takımları yaz aylarında rahat bir kullanım için hediye seçeneklerinin en başında geliyor. Yeni sezon koleksiyonunda Anneler Günü’ne özel sürpriz gerçekleştiren Dagi, ikinci ürüne sağladığı yüzde 50 indirim fırsatıyla anne-kız kombini severlerin de ilk tercihi oluyor.Renk skalası geniş, 2018 ilkbahar yaz ev giyim ve pijama koleksiyonuyla enerjik hissettirecek ürünler hazırlayan Dagi, annelerini şaşırtmak isteyenlerin adresi oluyor.Gökkuşağı renklerinin yer aldığı tropikal koleksiyonda yeşil, sarı, kırmızı, mor ve mavi tonlarında ürünler görmek mümkün. Dagi ’nin capcanlı tropikal, floral ve etnik ürünlerin yer aldığı ilkbahar yaz ev giyim ve pijama koleksiyonunda her daim genç hisseden enerjik anneleri mutlu edecek ürünler bulunuyor.