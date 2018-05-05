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Enerjik annelere tropikal koleksiyon

Hayata renk ve neşe katan anneleri düşünen Dagi, Anneler Günü’nde tropikal koleksiyonu ile en kıymetlilerimize her zaman kullanabilecekleri hediye seçenekleri sunuyor. 2018 ilkbahar-yaz ev giyim ve pijama koleksiyonunda ikinci ürüne yüzde 50 indirim sunan Dagi, annesini şımartmak isteyenlerin adresi oluyor

05 Mayıs 2018, Cumartesi 13:44
Enerjik annelere tropikal koleksiyon
İç çamaşırından pijamaya, plaj ürünlerinden ev giyimine kadar birçok farklı alternatifi kadınlarla buluşturan Dagi, Anneler Günü’nde kadınların hayatına renk katan ve mutlu eden ürünleri bir araya getiriyor.


Anneler Günü’ne özel yüzde 50 indirim


Dagi, annesine ne alacağına bir türlü karar veremeyenler için hazırladığı Anneler Günü kampanyasıyla birbirinden rahat ve şık alternatifler sunuyor. 2018 ilkbahar yaz uyku ve ev giyim koleksiyonu ürünleri arasında yer alan pijama, gecelik, sabahlık ve eşofman takımları yaz aylarında rahat bir kullanım için hediye seçeneklerinin en başında geliyor. Yeni sezon koleksiyonunda Anneler Günü’ne özel sürpriz gerçekleştiren Dagi, ikinci ürüne sağladığı yüzde 50 indirim fırsatıyla anne-kız kombini severlerin de ilk tercihi oluyor.


Tropik ev giyim koleksiyonu


Renk skalası geniş, 2018 ilkbahar yaz ev giyim ve pijama koleksiyonuyla enerjik hissettirecek ürünler hazırlayan Dagi, annelerini şaşırtmak isteyenlerin adresi oluyor.

Gökkuşağı renklerinin yer aldığı tropikal koleksiyonda yeşil, sarı, kırmızı, mor ve mavi tonlarında ürünler görmek mümkün. Dagi ’nin capcanlı tropikal, floral ve etnik ürünlerin yer aldığı ilkbahar yaz ev giyim ve pijama koleksiyonunda her daim genç hisseden enerjik anneleri mutlu edecek ürünler bulunuyor.


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