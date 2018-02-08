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Enerjisa borsaya hızlı girdi, yüzde 10 yükselişte (ENJSA kaç lira?)

Sabancı Holding şirketlerinden Enerjisa (ENJSA) bugün Borsa'da işlem görmeye başladı. İlk işlem günü Enerjisa hisseleri yüzde 10 primli fiyattan işlem görüyor

Enerjisa borsaya hızlı girdi, yüzde 10 yükselişte (ENJSA kaç lira?)
Borsa'da 6.25 TL fiyatla halka arz edilen Enerjisa ilk işlem gününe (Sabah seansı yüzde 10 artış) hızlı başladı. Sabah borsa açılışı ile Enerjisa hisseleri 10.13 itibariyle yaklaşık yüzde 10,6 artışla 6.91 TL'den işlem görüyor... 


BORSA İSTANBUL'DA TÖREN DÜZENLENDİ


Enerjisa'nın halka açılış töreni için Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreninne Sabancı Holding Yönetim kurulu Başkanı Güler Sabancı da katıldı.

Sabancı, Enerjisa için gelen talep nedeniyle halka arzda yurtiçi yatırımcıya yapılan tahsisi yüzde 15'den yüzde 24'e çıkardıklarını söyledi. Güler Sabancı, Enerjisa'nın Sabancı Topluluğu'nun borsada işem gören 13'üncü şirketi olduğunu da ekledi.


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