Enes Batur kimdir? Enes Batur Beyaz Show'a katılıyor!

Enes Batur bu akşam Beyaz Show'a katılacak. Peki, Altın Kelebek'te en iyi Youtuber ödülü alan ve sonra ödülü elinden geri alınan Enes Batur kimdir? Enes Batur'un filmi 'Hayal mi Gerçek mi?' ne kadar izlendi? İşte Enes Batur'la ilgili tüm detaylar...