İşte Enes Batur'la ilgili tüm detaylar..." />

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Enes Batur kimdir? Enes Batur'un filmi Hayal mi Gerçek mi ne kadar izlendi?

Altın Kelebek'te en iyi Youtuber ödülü alan ve sonra ödülü elinden geri alınan Enes Batur kimdir? Enes Batur'un filmi 'Hayal mi Gerçek mi?' ne kadar izlendi? İşte Enes Batur'la ilgili tüm detaylar...

10 Şubat 2018, Cumartesi 12:16
Enes Batur kimdir? Enes Batur'un filmi Hayal mi Gerçek mi ne kadar izlendi?
Enes Batur, Altın Kelebek ödül töreninde Acun Ilıcalı'nın sosyal medyayı aktif kullanan eşi Şeyma Subaşı'nın elinden 'En İyi Youtuber' ödülünü kazandı. Yarışmada bu dalda ödül ilk kez verildi. Ancak Enes'in ödülü daha sonra, çocuklar için 'kötü örnek' olabilecek bir video paylaştığı düşünüldüğünden, geri alındı.


ENES BATUR'UN FİLMİ HAYAL Mİ GERÇEK Mİ NE KADAR İZLENDİ?


Enes Batur daha sonra 'Hayal mi Gerçek mi?' filmiyle gündeme geldi. Enes Batur'un filmi 19 Ocak'ta gösterime girdi.  Enes Batur'un filminin izlenme oranları şöyle:

Boxofficeturkiye verilerine göre "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin izlenme oranları belli oldu:

İlk Hafta (3 Gün) 454.373 seyirci 5.768.147,15 TL hasılat elde etti. 
Toplam (1 Hafta) 798.348 seyirci 9.560.791,15 TL hasılat.
Toplam (1 Hafta,3 Gün) 1.002.248 seyirci 12.104.672,01 TL hasılat.
Toplam (2 Hafta) 1.245.763 seyirci 14.764.506,92 TL hasılat.
Toplam (2 Hafta,3 Gün) 1.378.472 seyirci 16.424.841,15 TL hasılat.


HAYAL Mİ GERÇEK Mİ FİLMİNİN KONUSU NE?


Enes Batur içine kapanık bir çocuktur. Polis olan babası ve hemşire olan annesi ile neredeyse hiç zaman geçiremez. 6 yaşındayken babası Enes Batur'a bilgisayar alır ve tüm dünyası o olur. O, okulda da her zaman dışlanan bir çocuk olmuştur. Çocukluğundan beri çevresindeki herkes tarafından sevilmenin hayalini kuran Enes'in artık başka bir hayali daha vardır; YouTuber olmak. Fakat bu hayali ailesi tarafından desteklenmez, üniversite sınavına hazırlanması için onu zorlarlar. Enes, zor bir karar vermek zorunda kalır; ya hayallerinin peşinden koşup YouTuber olacaktır ya da üniversite sınavına çalışacaktır.


ENES BATUR KİMDİR?


Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya'da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada fenomen olan Enes Batur'un Youtube kanalında 2 milyon 700 bin takipçisi bulunuyor.


DANLA BİLİC İLE YARIŞTI


Güçlü rakipleriyle mücadele veren Enes Batur ödülü alırken annesine teşekkür etti. Batur, Danla Bilic ve Kafalar (Bilal Hancı, Fatih Yasin ve Atakan Özyurt) ile yarışarak birinciliği elde etti.

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