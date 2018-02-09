Enes Batur kimdir? Enes Batur'un filmi Hayal mi Gerçek mi ne kadar izlendi?

Altın Kelebek'te en iyi Youtuber ödülü alan ve sonra ödülü elinden geri alınan Enes Batur kimdir? Enes Batur'un filmi 'Hayal mi Gerçek mi?' ne kadar izlendi? İşte Enes Batur'la ilgili tüm detaylar...