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Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)

Altın Kelebek'te en iyi Youtuber ödülünü Enes Batur kazanmıştı. Altın Kelebek jürisi, yayınladığı bir videoda, çocuk istismarı görüntüleri büyük tepki çeken Batur'un ödülü iptal etti. Enes Batur, ödülün geri alınması konusunda Habertürk TV'de Burası Haftasonu programında açıklamada bulundu.

30 Aralık 2017, Cumartesi 12:25
Enes Batur'un Altın Kelebek Ödülü geri alındı (Enes Batur kimdir?)
44. Pantene Altın Kelebek Ödülleri geçten günlerde sahiplerini bulmuştu. Bu yıl Youtuber-Instagramer kategorisi Altın Kelebek Ödülleri arasında yer almış ve ilk ödül Enes Batur'a verilmişti.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Ödül töreninden sonra Enes Batur'un seslendirip yayınladığı videoda çocuk istismarı görüntüleri kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu.

ÖDÜLÜNÜ İPTAL ETTİLER

Enes Batur'un sorumsuz yayını Altın Kelebek jürisi tarafından kabul edilemez bulundu. Altın Kelebek jürisi, Hürriyet ilkelerini ve gelen tepkileri dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucu Enes Batur'a verilen ödülü iptal etti.

Enes Batur, ödülünü Şeyma Subaşı'nın elinden almıştı:


ENES BATUR AÇIKLAMA YAPTI

Enes Batur, Habertürk TV'de Oylum Talu'nun sunuculuğunu yaptığı Burası Haftasonu programına katıldı.

Altın Kelebek Ödülü'nün geri alınmasında konusunda, "Canları sağ olsun, bana bu ödülü oylarıyla destek veren ve her gün beni izleyip seven ailem kazandırmıştı. 'Bu ödül benim' demedim hiçbir zaman o yüzden de sadece benim elimden almış olmadılar ama bu bizim için her zaman zafer olarak kalacak ama yapacak da birşey yok. Ne fark eder ki? Ben her zaman ben olmaya devam edeceğim.

Beni bir ödül verdikleri için yüceltmiş olabilirler ama beni yücelten aslında her gün bana destek veren ve o güzel mesajlarıyla yanımda olan ailem. Onlar üzüldü tabi, ben de onlar için üzülüyorum ama ne fark eder ki? Ben ödül aldığım için sizin karşınızda bir şeyler yapmıyorum ki.

Çok yanlış bir algı yaratmaya çalışıyorlar, neden olduğunu bilmiyorum. Fazla da birşey söylemek istemiyorum uzatmak için, burada kapansın. Ben öyle bir şey yapmadım, geçmişteki videolarımda birazcık ağır konuşuyordum 1 veya 1,5 sene önceki videolarımda. İnternette o kadar fazla kötü şey var ki şu anda hala kötü içerikli videolar çeken veya bulunduran birçok kanal var. Ama ben 1,5 senedir buna dikkat ediyorum ve her zaman iyi örnek olmaya çalışıyorum, asla kötü şeylere teşvik etmemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.



ENES BATUR KİMDİR?

Enes Batur 9 Nisan 1998 doğumludur ve Antalya'da yaşamaktadır. Herkes onu Enes Batur olarak bilse de asıl adı Enes Batur Sungurtekin. Açtığı Youtube kanalında yayınladığı komik videolarla sosyal medyada fenomen olan Enes Batur'un Youtube kanalında 2 milyon 700 bin takipçisi bulunuyor.



 
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