Enes Ünal golünü attı tarihe geçti

ENES ÜNAL, İSPANYA LA LİGA TARİHİNE GEÇTİ

ENES 11'DE EMRE ÇOLAK KULÜBEDE BAŞLADI

Erdinç Şahin

El Madrigal'de oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü 30'uncu dakikada milli oyuncukaydederken, deplasman ekibinin golü 84'üncü dakikada'den geldi.Villarreal'de forma giyen milli oyuncu Enes Ünal, attığı golün yanı sıra 90 dakika sahada kalırken, bir diğer milli oyuncu Emre Çolak, Deportivo La Coruna formasıyla 30 dakika sahada kaldı. Yıldız oyuncu, 60'ıncı dakikada Carles Gil'in yerine oyuna dahil oldu.Bu sonuçla birlikte28 puana yükselerek 6'ncı sırada kalırken,16 puan oldu ve 17'nci sıraya yükseldi.Enes Ünal, La Liga'nın 89 yıllık tarihinde aynı sezon içinde "kulübünde, kiralık gittiği kulüpte (Levante) ve döndüğü kulübünde" gol atan ilk futbolcu oldu.Enes Ünal'ın Villarreal'e tekrar döndükten sonra ilk 11'de sahaya çıktığı maçta, Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak ise yedekler arasında yer aldı.Villarreal, 28 puanla 6. sırada kalırken, Deportivo La Coruna da 18 puanla 17. sırada yer aldı.