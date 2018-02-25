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Enes Ünal Villareal'i galibiyete taşıdı!

Milli futbolcu Enes Ünal, La Liga'nın 25. haftasında Villareal'in Getafe'yi 1-0 yendiği mücadelede takımına 3 puanı getiren golü attı.

Enes Ünal Villareal'i galibiyete taşıdı!
La Liga ekiplerinden Villareal'de top koşturan milli futbolcu Enes Ünal, gollerine 25. hafta oynanan Getafe maçında da devam etti.

Mücadelenin henüz 3'üncü dakikasında gelişen atakta Carlos Bacca'nın ortasında topu filelerle buluşturan Enes, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
 

ENES ATTI, ASENJO TUTTU


Golü yedikten sonra rakip kaledeki baskısını arttıran Getafe, iki penaltı vuruşundan yararlanamadı. 36'ncı dakikada Angel'in penaltısını kurtaran Sergio Asenjo, 51'de de Jorge Molina'nın beyaz noktadan kullandığı vuruşta gole izin vermedi ve takımının 3 puana ulaşmasında büyük katkı yaptı.

Enes'in La Liga'da bu sezonki 4'üncü golünü attığı müsabakadan galibiyetle ayrılan Villareal, puanını 41'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Getafe ise 33 puanla 10. sırada kaldı.


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