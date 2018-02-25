Enes Ünal Villareal'i galibiyete taşıdı!

ENES ATTI, ASENJO TUTTU

Erdinç Şahin

ekiplerinden'de top koşturan milli futbolcu, gollerine 25. hafta oynananmaçında da devam etti.Mücadelenin henüz 3'üncü dakikasında gelişen atakta'nın ortasında topu filelerle buluşturan Enes, takımınıöne geçiren golü attı.Golü yedikten sonra rakip kaledeki baskısını arttıran Getafe, iki penaltı vuruşundan yararlanamadı. 36'ncı dakikada'in penaltısını kurtaran, 51'de de'nın beyaz noktadan kullandığı vuruşta gole izin vermedi ve takımının 3 puana ulaşmasında büyük katkı yaptı.Enes'in La Liga'da bu sezonki 4'üncü golünü attığı müsabakadan galibiyetle ayrılan Villareal, puanını 41'e yükselterek maç fazlasıyla 5. sıraya yükseldi. Getafe ise 33 puanla 10. sırada kaldı.