Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

SON DAKİKA

Enes Ünal Villarreal’e dönüyor

Sezonun ilk yarısında Levante'ye kiralanan milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal'e geri dönüyor.

Enes Ünal Villarreal’e dönüyor
İspanya La Liga’da forvet oyuncularının hepsinin sakatlanması nedeniyle Villarreal’den Levante’ye kiralanan Enes Ünal, geri dönüyor.

Sezonun ilk yarısını Levante’de tamamlayan Enes Ünal, 29 Aralık’ta Villarreal’in kampına katılacak.
Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu

Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu
Tosun Paşa'nın vedası!

Tosun Paşa'nın vedası!
Ryan Babel plaketini aldı

Ryan Babel plaketini aldı
Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)

Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)
Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!

Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!
Swansea City’de Carvalhal dönemi

Swansea City’de Carvalhal dönemi
PFDK yılın son cezalarını açıkladı

PFDK yılın son cezalarını açıkladı
Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?

Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?
Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor

Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor
Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!

Ünlü sporcuların lüks otomobilleri

Ünlü sporcuların lüks otomobilleri