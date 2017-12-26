Enes Ünal Villarreal’e dönüyor

Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
espor
SON DAKİKA
Sezonun ilk yarısında Levante'ye kiralanan milli futbolcu Enes Ünal, Villarreal'e geri dönüyor.
Ronaldo 4. kez yılın futbolcusu
Tosun Paşa'nın vedası!
Ryan Babel plaketini aldı
Beşiktaş - Osmanlıspor (Maç özeti)
Aziz Yıldırım’dan flaş Vida açıklaması!
Swansea City’de Carvalhal dönemi
PFDK yılın son cezalarını açıkladı
Abdurrahim Albayrak kararını açıkladı! Yönetimde yer alacak mı?
Galatasaray'da liste çalışmaları devam ediyor
Cenk Tosun'un Everton'a transferi açıklandı!
Ünlü sporcuların lüks otomobilleri
ByLock tuzağından tahliye edilenler için yeni KHK geliyor
2018’de İkizler burcunu neler bekliyor? (İkizler burcu 2018 ilk çeyreği)
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu davasının heyeti değişti
ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye