İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 15 ve 17 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Enes Yaşar, bronz madalya kazandı.

31 MADALYA KAZANDIK

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 17 yaş altı erkekler 77 kiloda yarışan Enes Yaşar'ın koparmada kaldırdığı 134 kilo ile bronz madalya elde ettiği bildirildi.

Silkmede 153 kilo kaldıran Enes'in, bu kategoride 5'inci, toplamda ise 287 kilo ile 4'üncü olduğu ifade edildi. Türkiye'nin şu ana kadar 4 altın, 13 gümüş ve 14 bronz madalya olmak üzere toplam 31 madalya kazandığı organizasyon, yarın yapılacak müsabakalarla devam edecek.

AA