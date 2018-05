Enflasyon arttı dolar çıldırdı

4 AY SONRA YÜKSELDi



NOT İNDİRİMİ ETKİLİ



YILBAŞINDAN SONRA...



GRAM ALTIN 179 LiRA



KUR VE PETROL BASKI YAPIYOR

İdil Janet Demiray

Dolar, enflasyonun Nisan’da beklentilerin üzerinde yüzde 1.87 artmasının ardından 4.2487’ye yükselerek yeni tarihi zirvesini test etti. Faizler yükselirken, borsa yüzde 1.73 düştü...Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflason Nisan’da giyim ve ulaştırma grubu öncülüğünde beklentilerin üzerinde yüzde 1.87 arttı. Yıllıkta ise yüzde 10.85’e ulaştı. Enflasyondaki bu seviye, Kasım 2017’den sonraki en yüksek seviye. Kasım’da yüzde 12.98’e çıkan enflasyon, düşüşe geçerek Mart’ta yüzde 10.23’e kadar gerilemişti.Önceki gün kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P) da sürpiz bir şekilde Türkiye’nin notunu indirmişti. Bu kararın ardından dolar 4.09’dan 4.17’ye yükselmişti. Bu beklenmedik not kararına dün bir de yüksek gelen enflasyon eklendi. Böylelikle dolar, rekor üstüne rekor kırdı. Gün içinde 4.2487’ye kadar çıkan dolar, 4.22’den kapandı.Geçen hafta Merkez Bankası faizi yüzde 0.75 artırınca dolar 4.03’e kadar gerilemişti. Bankacılar TL’deki değer kaybında dolardaki küresel değer kazancı, S&P’nin not indirimi, Amerika’da beklentilerden iyi gelen ekonomik verilerin Fed’in faiz artırımını desteklemesinin etkili olduğunu söylüyor. Dolar ve euro yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 12 değer kazandı.Hazine tahvilinin faizi dün dolarla birlikte sert yükseldi. Önceki gün yüzde 12.88 olan 10 yıllık gösterge tahvilin faizi dün yüzde 13.33’e kadar çıktı. Dövizdeki yükseliş altın fiyatlarını da yukarı çekti. Gram altın 175 liradan başladığı günün sonunda 179 liraya kadar yükseldi. Altın Nisan ortasında 180 lirayı aşarak rekor kırmıştı.Gıdadan beslenen enflasyon, Nisan’da sürpriz yaparak bu defa giyim ve ulaştırma grubu öncülüğünde arttı. Aylık en yüksek fiyat artışı yüzde 10.4 sezon etkisiyle giyim-ayakkabı grubundan geldi. Örneğin; kadın ceketi aylık yüzde 28, elbise yüzde 27, kadın gömleği yüzde 24, etek yüzde 23 yükseldi. Giyimi yüzde 3.54’le ulaştırma izledi. Bunda da akaryakıt zamları etkili oldu.Petrol fiyatlarındaki ve dövizdeki yükseliş iğneden ipliğe zammı beraberinde getirdi. Bir başka deyişle, artan fiyatlarla enflasyon fırladı. Üretici fiyatları da (ÜFE) Nisan’da yüzde 2.6 arttı. Yıllık üretici fiyat artışı yüzde 16.37 oldu. Yani maliyet artışı her alanda kendini hissettirdi. Enflasyonun bir süre daha yüksek seyretmesi bekleniyor. Diğer taraftan, geçtiğimiz ay gıda fiyatları yüzde 0.21 düşüş gösterdi.Odeabank Ekonomisti Şakir Turan, gıda fiyatlarındaki sürpriz gerilemeye rağmen Nisan’da döviz kurları ve diğer maliyet unsurlarının etkisiyle temel dinamiklerde tahminlerin ötesinde bozulma meydana geldiğini söyledi. Turan, “Ekonomik aktivite gücünü korurken maliyet unsurlarındaki hızlı artışlar fiyatlama davranışları ve orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor” dedi.