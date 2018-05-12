Engelli adamı kucağında yolun karşısına taşıdı

SOSYAL MEDYA BU ADAMI KONUŞUYOR

'nda elinde bastonuyla yolun karşısına geçmekte zorlanan bir adamın yardımına başka bir duyarlı vatandaşın koşmasıkameralarına yansıdı.Sosyal medyada da paylaşılan görüntüde, engelli kişiyi kucağına alan vatandaş yolun karşısına geçmesine yardım etti.Bu anlar anbean kameralara yansırken, adamın babacan tavrı alkış topladı. Yardımsever yurttaş tarafından, dinlenebileceği bir noktaya bırakılan engelli adam ise sayısız kez teşekkür etti.Sosyal medyada herkes yardımcı olan kişiyi kutladı. Kentte engelli vatandaş ve yardım eden kişinin kimliği merak ediliyor.