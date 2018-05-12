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Engelli adamı kucağında yolun karşısına taşıdı

Niğde’de yolun karşısına geçmekte zorlanan yürüme engelli kişiyi, başka bir vatandaş kucağına alarak taşıdı. Görüntü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

12 Mayıs 2018, Cumartesi 16:24
Engelli adamı kucağında yolun karşısına taşıdı
Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda elinde bastonuyla yolun karşısına geçmekte zorlanan bir adamın yardımına başka bir duyarlı vatandaşın koşması MOBESE kameralarına yansıdı.
 

SOSYAL MEDYA BU ADAMI KONUŞUYOR


Sosyal medyada da paylaşılan görüntüde, engelli kişiyi kucağına alan vatandaş yolun karşısına geçmesine yardım etti.



Bu anlar anbean kameralara yansırken, adamın babacan tavrı alkış topladı. Yardımsever yurttaş tarafından, dinlenebileceği bir noktaya bırakılan engelli adam ise sayısız kez teşekkür etti. 

Sosyal medyada herkes yardımcı olan kişiyi kutladı. Kentte engelli vatandaş ve yardım eden kişinin kimliği merak ediliyor.


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