Engelli çocuk cami tuvaletinde tecavüze uğradı

Samsun’da caminin tuvaletinde 16 yaşındaki özürlü çocuğa tecavüz eden şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
 

29 Ocak 2018, Pazartesi 19:51
Engelli çocuk cami tuvaletinde tecavüze uğradı
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.

ENGELLİ ÇOCUK TECAVÜZE UĞRADI


İddiaya göre, 16 yaşındaki engelli çocuk caminin tuvaletinde tecavüze uğradı.

Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili 28 yaşındaki S.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ


Ahlak Bürosundaki sorgusu tamamlanan S.A. "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.A. tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
 


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