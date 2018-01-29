Engelli çocuk cami tuvaletinde tecavüze uğradı

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi.
ENGELLİ ÇOCUK TECAVÜZE UĞRADI
İddiaya göre, 16 yaşındaki engelli çocuk caminin tuvaletinde tecavüze uğradı.
Olay polise haber verildi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri olayla ilgili 28 yaşındaki S.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Ahlak Bürosundaki sorgusu tamamlanan S.A. "çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren S.A. tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.
Mine Bozkurt