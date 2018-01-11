Engelli kıza hastanede taciz iddiası

Akşam saatlerinde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi
'nin kantininde bir yakının yanında refakatçi olarak bulunan O.D., iddiaya göre hastane kantininde oturduğu sırada kantine gelen zihinsel engelli 13 yaşındaki P.C. isimli kız çocuğunu öpmek istedi. Daha sonra O.D., P.C.'ye evlilik teklifinde bulundu.
HASTANEDE ARBEDE YAŞANDI
P.C.'nin durumu yakınlarına anlatması üzerine hastanede arbede yaşandı. Durumu fark eden özel güvenlik görevlileri, O.D.'yi kantinden alarak hastane polisinin olduğu kısma getirdi. Bir süre ortalığın sakinleşmesi beklendikten sonra O.D. polis merkezine götürüldü. Gözaltına alınan O.D.'nin sorgusu sürerken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
Gizem Yetil