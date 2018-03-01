Engelli oğlu bırakamadığı için hayatından oldu

EVİNE GİTTİ HAYATINI KAYBETTİ

Erdinç Şahin

Kalbinde hissettiği rahatsızlık nedeniyle dün saatözel hastaneye giden emekli esnafyatırılarak tedavi edilmek istendi.Ancak engelli oğlu'a bakacak kimsenin olmadığını belirten eski ayakkabıcı Hilmi Rakalar, kendisine anjiyo yapılmasını istemedi ve hastaneden ayrılıp evinin yolunu tuttu. Ardından Hastane Müdürü Okan Civan, Altınordu'nun efsane futbolcularından'i arayarak,'ne olan tutkusu ile tanınan Rakalar'ı tedavi için ikna etmesini istedi. Gürsel Baliç de tüm ısrarlarına rağmen Hilmi Rakalar'ı hastaneye döndüremedi. Oğluyla ilgilenen Hilmi Rakalar, aynı gün saat 18.40'ta evinde kalp kirizinden yaşamını yitirdi.Gürsel Baliç, Hilmi Rakalar'ın çok yakın aile dostu olduğunu belirterek, yaptıkları son konuşmayı anlattı. "Hilmi ağabey oğlu için canından geçti" diyen Baliç, "Öğleden sonra yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmiş. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu görmüş. Ona anjiyo yapılması için hastanede yatmasını söylemişler. Ancak oğlu Tolga'yı bırakmak istemedi. Bu kez ben devreye girdim ve Hilmi ağabeyi aradım.Kendisine derhal hastaneye dönmesini söyledim. O da bana, 'Gürsel, oğlum engelli. Çocuğumu biliyorsun, onu nasıl bırakayım. Sabah hastaneye giderim' dedi. Ben de ona, 'Ağabey sonuçta Tolga yatalak değil. Anjiyo sonrası 2 ya da 3 gün içinde taburcu olacaksın. Tedavini yaptırmalısın' dedim. Bu kendisiyle son konuşmamız oldu. Ardında acı haberi aldım" diye konuştu.Hilmi Rakalar, bugün ikindide Muratreis Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'na defnedilecek.