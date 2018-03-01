Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Engelli oğlu bırakamadığı için hayatından oldu

İzmir'de, çevresinde Altınordu Futbol Kulübü'ne olan tutkusu ile tanınan Hilmi Rakalar (74), kalbindeki rahatsızlığın tedavisi için gittiği hastanede, ısrar edilmesine rağmen, engelli oğlu Tolga Hamit Rakalar'ı (42) yalnız bırakmamak uğruna yatışının yapılmasını kabul etmedi. Hilmi Rakalar, gittiği evinde hayatını kaybetti.

Engelli oğlu bırakamadığı için hayatından oldu
Kalbinde hissettiği rahatsızlık nedeniyle dün saat 15.30'da İzmir'in Kahramanlar Semti'ndeki özel hastaneye giden emekli esnaf Hilmi Rakalar, yatırılarak tedavi edilmek istendi.
 

EVİNE GİTTİ HAYATINI KAYBETTİ


Ancak engelli oğlu Tolga Hamit Rakalar'a bakacak kimsenin olmadığını belirten eski ayakkabıcı Hilmi Rakalar, kendisine anjiyo yapılmasını istemedi ve hastaneden ayrılıp evinin yolunu tuttu. Ardından Hastane Müdürü Okan Civan, Altınordu'nun efsane futbolcularından Gürsel Baliç'i arayarak, Altınordu Futbol Kulübü'ne olan tutkusu ile tanınan Rakalar'ı tedavi için ikna etmesini istedi. Gürsel Baliç de tüm ısrarlarına rağmen Hilmi Rakalar'ı hastaneye döndüremedi. Oğluyla ilgilenen Hilmi Rakalar, aynı gün saat 18.40'ta evinde kalp kirizinden yaşamını yitirdi.



Gürsel Baliç, Hilmi Rakalar'ın çok yakın aile dostu olduğunu belirterek, yaptıkları son konuşmayı anlattı. "Hilmi ağabey oğlu için canından geçti" diyen Baliç, "Öğleden sonra yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye gitmiş. Doktorlar durumunun ciddi olduğunu görmüş. Ona anjiyo yapılması için hastanede yatmasını söylemişler. Ancak oğlu Tolga'yı bırakmak istemedi. Bu kez ben devreye girdim ve Hilmi ağabeyi aradım.



Kendisine derhal hastaneye dönmesini söyledim. O da bana, 'Gürsel, oğlum engelli. Çocuğumu biliyorsun, onu nasıl bırakayım. Sabah hastaneye giderim' dedi. Ben de ona, 'Ağabey sonuçta Tolga yatalak değil. Anjiyo sonrası 2 ya da 3 gün içinde taburcu olacaksın. Tedavini yaptırmalısın' dedim. Bu kendisiyle son konuşmamız oldu. Ardında acı haberi aldım" diye konuştu.

Hilmi Rakalar, bugün ikindide Muratreis Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kokluca Mezarlığı'na defnedilecek.


 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Amed Sportif Faaliyetler'e kayyum mu atanacak?

Amed Sportif Faaliyetler'e kayyum mu atanacak?
İtalya Kupası’nda ilk finalist Juventus

İtalya Kupası’nda ilk finalist Juventus
Bursaspor’da Moussa Sow dönüyor

Bursaspor’da Moussa Sow dönüyor
İşte Ali Koç'un seçim listesi!

İşte Ali Koç'un seçim listesi!
Samsunspor, Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edecek

Samsunspor, Besim Durmuş ile sezon sonuna kadar devam edecek
Gençlerbirliği, Ümit Özat ile yenilmiyor

Gençlerbirliği, Ümit Özat ile yenilmiyor
Fenerbahçe Doğuş, İspanya deplasmanında

Fenerbahçe Doğuş, İspanya deplasmanında
Fatih Terim o isimleri uyardı: Aman size bir şey olmasın

Fatih Terim o isimleri uyardı: Aman size bir şey olmasın
Demba Ba: İnanmayanları susturacağım

Demba Ba: İnanmayanları susturacağım
2 maçlık cezaya büyük tepki: Eşi benzeri yok

2 maçlık cezaya büyük tepki: Eşi benzeri yok
Cenk Tosun’u sevindirecek haber!

Cenk Tosun’u sevindirecek haber!