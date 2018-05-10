Engelli okulundaki dayak skandalına ÖZDER'den açıklama

Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) Ankara Şube Başkanı Nadir Gültekin, Mamak Özel Eğitim Uygulama Okulunda yaşanan dayak skandalı ilgili, "Özel çocuklarla özel bir uygulama gerektirdiği için öğretmenlerin de özel olarak yetiştirilmesi gerekiyor" dedi
 

Engelli okulundaki dayak skandalına ÖZDER'den açıklama
Özel Eğitimciler Derneği (ÖZDER) Ankara Şube Başkanı Nadir Gültekin,  dernek olarak daha önce bu konularla ilgili defalarca görüşlerini belirttiklerini kaydederek şunları söyledi:

'BU ALANDA YETİŞTİRİLMİŞ ÖĞRETMENLER DEĞİLLER'


"Bu sorun ailelerle birlikte özel eğitim kurumlarında çalışan meslektaşlarımızı rahatsız etmekte. Bu nedenle alanla ilgili diğer sivil kitle örgütleriyle birlikte de çeşitli etkinliklerimiz oldu. Bu alanda çalışan ücretli öğretmenler, alanında yetişmiş öğretmenler değiller. Bu alana sonradan girmiş elemanlar. Alan, özel çocuklarla özel bir uygulama gerektirdiği için öğretmenlerin de özel olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Alanda öncelikle 4 yıllık okul mezunu özel eğitimciler boşta dururken, diğer alanlardan öğretmen çalıştırmak birçok tehlikeyi de birlikte getiriyor. Tehlikelerden biri de yaşadığımız olay. En son Milli Eğitim Bakanlığının İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne, verimliliğin arttırılması, çocuklarımızın mutlu ve üretken bireyler olması için bu alanda çalışan öğretmenlerin 4 yıllık eğitim görmüş özel eğitim öğretmenleri olması gerektiğin yazılı olarak da bildirdik. Biz bu konuların önlenmesi için çok özel çaba sarf ediyoruz" 
 

'ÇALIŞTAYDA BU KONULARA İLİŞKİN DOSYA HAZIRLADIK'


Gültekin, "Bu olaydan sonra üzerinde çalıştığınız bir proje var mı?" sorusunu yanıtlayarak, "Derneğimizin alan ve mesleğe yönelik çalıştaylarımız oluyor. En son yaptığımız çalıştayda da bu konulara ilişkin bir dosya hazırladık ve bunu siyasi partilere ulaştırıyoruz. Elimizde yine bu konuyla ilgili bir dosyamız var" şeklinde konuştu.

Ankara'da engelli okulunda skandalAnkara'da engelli okulunda skandal


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