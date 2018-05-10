Engelli okulundaki dayak skandalına ÖZDER'den açıklama

'BU ALANDA YETİŞTİRİLMİŞ ÖĞRETMENLER DEĞİLLER'

'ÇALIŞTAYDA BU KONULARA İLİŞKİN DOSYA HAZIRLADIK'

Ankara'da engelli okulunda skandal

Mine Bozkurt

(ÖZDER), dernek olarak daha önce bu konularla ilgili defalarca görüşlerini belirttiklerini kaydederek şunları söyledi:"Bu sorun ailelerle birlikte özel eğitim kurumlarında çalışan meslektaşlarımızı rahatsız etmekte. Bu nedenle alanla ilgili diğer sivil kitle örgütleriyle birlikte de çeşitli etkinliklerimiz oldu. Bu alanda çalışan ücretli öğretmenler, alanında yetişmiş öğretmenler değiller. Bu alana sonradan girmiş elemanlar. Alan, özel çocuklarla özel bir uygulama gerektirdiği için öğretmenlerin de özel olarak yetiştirilmesi gerekiyor. Alanda öncelikle 4 yıllık okul mezunu özel eğitimciler boşta dururken, diğer alanlardan öğretmen çalıştırmak birçok tehlikeyi de birlikte getiriyor. Tehlikelerden biri de yaşadığımız olay. En son Milli Eğitim Bakanlığının İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne, verimliliğin arttırılması, çocuklarımızın mutlu ve üretken bireyler olması için bu alanda çalışan öğretmenlerin 4 yıllık eğitim görmüş özel eğitim öğretmenleri olması gerektiğin yazılı olarak da bildirdik. Biz bu konuların önlenmesi için çok özel çaba sarf ediyoruz"Gültekin, "Bu olaydan sonra üzerinde çalıştığınız bir proje var mı?" sorusunu yanıtlayarak, "Derneğimizin alan ve mesleğe yönelik çalıştaylarımız oluyor. En son yaptığımız çalıştayda da bu konulara ilişkin bir dosya hazırladık ve bunu siyasi partilere ulaştırıyoruz. Elimizde yine bu konuyla ilgili bir dosyamız var" şeklinde konuştu.