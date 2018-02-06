Engelli raporuyla erken emeklilik

Emekli olmak için normalde 3 şart var. Bunlar, prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve yaş. Ancak, kişi engelli ise emekli olmak için aranan üç şarttan yaş şartı aranmadığı gibi prim ödeme gün sayısı ile sigortalılık süreleri daha da basitleştirildi