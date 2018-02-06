Engelli raporuyla erken emeklilik

BAĞKURLU DA DAHİL
2008’e kadar engelli sıfatıyla emeklilik hakkı olmayan Bağkurlu’lar da artık emeklilik hakkından yararlanabiliyor.
EN AZ YÜZDE 40 ŞART
Emeklilikte ilk sigorta tarihi belirleyici. İşe ne kadar geç başlandıysa prim ödeme ve yıl şartı artıyor. Engelli hakkıyla emekli olmak için Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sevk edeceği hastane sağlık kurulundan en az yüzde 40 oranında işgücü kaybı olduğuna dair rapor ve maliyeden vergi indirim hakkı alınmalı. 6 Ağustos 2003-30 Eylül 2008 arasında sigortalı olan engelliler kademeli emeklilik hakkına sahip.
İdil Janet Demiray