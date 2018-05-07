Engelli vatandaş elektrikli aracıyla otomobile çarptı

Karabük’te elektrikli araç kullanan engelli sürücü, bir otomobile arkadan çarpması sonucu yaralandı. Kazayı fark etmeyen otomobil sürücüsü yoluna devam ederken, çarpmanın etkisiyle yere düşen ve belden aşağısı felçli olan kadının yardımına yoldan geçenler yetişti

07 Mayıs 2018, Pazartesi 00:45
Engelli vatandaş elektrikli aracıyla otomobile çarptı
Kaza, Karabük - Safranbolu karayolu Namal kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Kavşaktan karşı şeride geçmeye çalışan Dilek Arı’nın kullandığı elektrikli engelli aracı, Safranbolu istikametinden gelmekte olan Kutay Yenidoğan yönetimindeki otomobilin arka tamponuna çarptı.

AMBULANSI BEKLEDİLER


Çarpmanın etkisiyle engelli kadın aracından yola fırladı. Bu sırada araç içinde yüksek sesle müzik dinleyen sürücü, engelli kadının kendine çarptığını fark etmeyerek yoluna devam etti. Kazayı gören bazı vatandaşlar yolda yatan engelli kadını ayık tutmak için yüzüne su vurarak ambulansın gelmesini bekledi. 

Olay yerine gelen 112 ekiplerince sedyeye alınan Arı, çevresindekilere engelli aracına sahip çıkılmasını isteyerek yakınlarına bilgi verilmesini istedi. Ambulansa konulan engelli sürücü Arı, daha sonra Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

'SONRADAN FARK ETTİM'


Bu sırada olay yerine gelen polis ekiplerine gri bir aracın çarptığı bilgisi verilirken, kazaya karışan genç sürücü koşarak olay yerine geldi. Polislere kazayı kendisinin yaptığını ve müzik dinlediğinden çarpma sesi duymadığını söyleyen otomobil sürücü, “Ben geçtiğimde sarı ışık yanı yanıyordu. O bana arkadan vurdu. Aracımda müzik çalıyordu. Tamponumun yerinden çıktığını gören diğer sürücüler uyarınca ileride aracımı park edip geldim. Sonradan fark ettim” dedi. 

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, bir polis memuru ve otomobil sürücüsü engelli kadının elektrikli aracını iterek benzinliğe çekerek emanet etti. 

KARABÜK (İHA) 


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