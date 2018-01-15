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Engelli vatandaşı araca almayan halk otobüsü şoförüne ceza

AK Parti Bursa Milletvekili Karaburun’un, kendisi gibi bedensel engelli bir kadının tekerlekli sandalyesiyle duraktan özel halk otobüsüne alınmamasını sosyal medyadan öğrenmesi üzerine durumu Büyükşehir Belediyesi'ne bildirmesiyle şoföre ceza uygulandı

Engelli vatandaşı araca almayan halk otobüsü şoförüne ceza
AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’un, kendisi gibi bedensel engelli bir kadının tekerlekli sandalyesiyle duraktan özel halk otobüsüne alınmamasını sosyal medyadan öğrenmesi üzerine başlattığı girişim sonuç verdi. Karaburun’un durumu bildirdiği Büyükşehir Belediyesi, ilgili şoföre ceza uyguladı.

Geçirdiği trafik kazası sonucu omurilik felci olan ve tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan Milletvekili Karaburun, akülü sandalyesiyle durakta beklerken özel halk otobüsüne alınmayan bedensel engelli Necla D’nin durumundan sosyal medya aracılığıyla haberdar oldu.


AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun (sağda), Necla Duygulu’yu evinde ziyaret ett

Karaburun, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Bursa’da durakta otobüs bekleyen engelli bir kadının soğuk havada özel halk otobüsüne alınmamasıyla ilgili görüntüler yüreğimizi sızlattı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a konuyu ilettim. Kendisi Burulaş Genel Müdürümüze araştırma yapılması için talimat verdi." ifadelerine yer verdi.

Aktaş’ın kamuoyunun vicdanını sızlatan bu acı olay için gereğini yapacağından şüphesinin olmadığını belirten Karaburun, paylaşımlarında şunları kaydetti: "Kendisinin engellilerimize olan ilgisine yakından şahidiz. Özellikle halk otobüsü şoförlerimizin şehit yakınları, gazilerimiz, engellilerimiz, kadınlarımız, hamile vatandaşlarımız ve yaşlılarımız gibi böylesine hassas konularda daha duyarlı olmalarını bekliyoruz. Hiçbir engelli kardeşimizin bir otobüsün arkasından böyle çaresizce bakmasına vicdanımız dayanmaz. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a duyarlılığı için engellilerimiz ve Bursalı hemşehrilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum." Aktaş da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tekerlekli sandalye kullanan engelli kadını almayan özel halk otobüsünün tespit edildiğini belirterek, "Araç tespit edildi. Gerekli cezai müeyyide uygulandı. Ayrıca o esnada durağa park eden araçlara da ceza uygulanıyor. Hiçbir engelli kardeşimizin mağdur olmasına müsaade edemeyiz." ifadelerini kullandı. 


OTOBÜS SAHİBİ: BENİM ANNEM DE ENGELLİ


Özel halk otobüsünün sahibi Yılmaz Esen de Necla Duygulu’yu evinde ziyaret ederek özür diledi. Esen konuşmasında, annesi Nazmiye Esen’in de 5 yıldır engelli olduğunu söyledi. Esen, olay günü otobüsü engelli annesi Nazmiye Esen ile ilgilenmesi gerektiği için şoför Mustafa Titiz’e verdiğini belirterek, "Haberleri izlediğimde çok üzüldüm. Uykularım kaçtı" dedi.

 


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