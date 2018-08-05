Engelli vatandaşı otobüse almayan şoföre 2 bin lira ceza

Bingöl Karşıyaka Mahallesi’nde geçen hafta engelli bir kişi, halk otobüsüne binmek istedi. Ancak, gelen halk otobüsleri, durakta bekleyen kişiyi almayarak yoluna devam etti.

ŞOFÖRE 2 BİN LİRA PARA CEZASI

Engellinin el kaldırdığı ve otobüs şoförünün görmezden gelerek yoluna devam ettiği fotoğraf karesi, sosyal medyada paylaşılınca geniş yankı uyandırdı.

Bingöl Belediyesi zabıta ekipleri, fotoğraf karesindeki halk otobüsünü tespit ederek, şoförüne 2 bin lira idari para cezası kesti.

'DUYARLI VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Konuyla ilgili Bingöl Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Karşıyaka Mahallesi’nde durakta bekleyen engelli vatandaşımızı almayarak devam eden şehir içi halk otobüsü şoförüne vatandaşlarımızın şikayette bulunması üzerine zabıta ekiplerince cezai işlem uygulanmıştır. Duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.