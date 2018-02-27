Engellinin yasal hakları neler?

ÖTV VE MTV MUAFİYETİ
● Yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyetli sıfır araç alabiliyor. ÖTV muafiyeti, vergiler dahil 200 bin lirayı geçmeyen araçlarda uygulanabilir. Motor hacmiyle ilgili sınırlama yok.
PARK HAKKI
● Havalimanlarındaki ve belediyelerin işlettiği otoparklardan ücretsiz yararlanabilir. ÖTV indirimli aracı olanlar evlerinin önüne belediyeye müracaat ederek ‘engelli araç park yeri’ yaptırabilir.
● Trafik Tescil Şubesi’ne başvurup engelli araç park kartı temin edebilir.
ERKEN EMEKLİLİK HAKKI
● İşe girişten sonra engelli hale gelip yüzde 60 ve üzerinde çalışma gücünü kaybedenler malulen emeklilik hakkını elde eder.
● Malulen emeklilik için en az 10 yıllık sigortalılık süresi aranıyor.
● Yüzde 40 ve üzeri çalışan engelliler işe girişe göre kademeli erken emeklilik hakkına sahip.
● Bağkur engelli emekliliği hakkı 1 Ekim 2008 sonrası yürürlüğe girdi.
SOSYAL YARDIMLAR
● 18 yaşını dolduran yüzde 40 ve üzeri engelliye, gerekli şartları taşıması halinde maaş bağlanır.
● Engelli bakımını üstlenenlere de belli şartlarla maaş bağlanıyor.
● Engellinin sosyal yardım maaşı haczedilemez. Engelli maaşı isteyerek de olsa haczettirilemez.
YÜZDE 30 İNDİRİMLİ SU
● Her belediye su fiyatında en az yüzde 30 indirim yapmak zorunda.
● D-Smart ve Digitürk indirimli üyelik imkanı sunuyor.
● Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, TTNET, Uydunet ve Süperonline’da özel indirim var.
ÜCRETSİZ ULAŞIM
● Belediye otobüsleri, metro, demir yoları ve deniz yollarının şehir içi seferleri ücretsiz. ‘Ağır engelli’ raporu olanların bir refakatçisi ücretsiz ulaşımdan yararlanır.
● Şehirlerarası otobüsler yüzde 40 indirimli. 20 koltuklu araçta 1, 20’den fazla koltuğa sahip olanlarda 2 engelliye indirim uygulanıyor.
● THY, yüzde 40 ve üzeri engelli olanlara promosyon biletler hariç tüm iç hatlarda yüzde 20, dış hatlarda ise yüzde 25 indirim sağlıyor. Engelli kimlik kartı bunun için yeterli.
İSTİHDAM ZORUNLU
● 50 ve üzeri çalışanı bulunan özel sektör iş yerlerinde en az yüzde 3, kamuda yüzde 4 engelli personel çalıştırılması zorunlu. Kotanın üzerinde engelli çalıştıran sigorta prim teşviği alır.
● Engelli memura isteği dışında gece nöbeti ve fazla mesai yaptırılamaz.
İdil Janet Demiray