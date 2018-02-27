Engellinin yasal hakları neler?

ÖTV VE MTV MUAFİYETİ



PARK HAKKI



ERKEN EMEKLİLİK HAKKI



SOSYAL YARDIMLAR



YÜZDE 30 İNDİRİMLİ SU



ÜCRETSİZ ULAŞIM



İSTİHDAM ZORUNLU

İdil Janet Demiray

● Yüzde 90 ve üzeri engelli yakını olanlar Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) muafiyetli sıfır araç alabiliyor. ÖTV muafiyeti, vergiler dahil 200 bin lirayı geçmeyen araçlarda uygulanabilir. Motor hacmiyle ilgili sınırlama yok.● Havalimanlarındaki ve belediyelerin işlettiği otoparklardan ücretsiz yararlanabilir. ÖTV indirimli aracı olanlar evlerinin önüne belediyeye müracaat ederek ‘engelli araç park yeri’ yaptırabilir.● Trafik Tescil Şubesi’ne başvurup engelli araç park kartı temin edebilir.● İşe girişten sonra engelli hale gelip yüzde 60 ve üzerinde çalışma gücünü kaybedenler malulen emeklilik hakkını elde eder.● Malulen emeklilik için en az 10 yıllık sigortalılık süresi aranıyor.● Yüzde 40 ve üzeri çalışan engelliler işe girişe göre kademeli erken emeklilik hakkına sahip.● Bağkur engelli emekliliği hakkı 1 Ekim 2008 sonrası yürürlüğe girdi.● 18 yaşını dolduran yüzde 40 ve üzeri engelliye, gerekli şartları taşıması halinde maaş bağlanır.● Engelli bakımını üstlenenlere de belli şartlarla maaş bağlanıyor.● Engellinin sosyal yardım maaşı haczedilemez. Engelli maaşı isteyerek de olsa haczettirilemez.● Her belediye su fiyatında en az yüzde 30 indirim yapmak zorunda.● D-Smart ve Digitürk indirimli üyelik imkanı sunuyor.● Turkcell, Vodafone, Türk Telekom, TTNET, Uydunet ve Süperonline’da özel indirim var.● Belediye otobüsleri, metro, demir yoları ve deniz yollarının şehir içi seferleri ücretsiz. ‘Ağır engelli’ raporu olanların bir refakatçisi ücretsiz ulaşımdan yararlanır.● Şehirlerarası otobüsler yüzde 40 indirimli. 20 koltuklu araçta 1, 20’den fazla koltuğa sahip olanlarda 2 engelliye indirim uygulanıyor.● THY, yüzde 40 ve üzeri engelli olanlara promosyon biletler hariç tüm iç hatlarda yüzde 20, dış hatlarda ise yüzde 25 indirim sağlıyor. Engelli kimlik kartı bunun için yeterli.● 50 ve üzeri çalışanı bulunan özel sektör iş yerlerinde en az yüzde 3, kamuda yüzde 4 engelli personel çalıştırılması zorunlu. Kotanın üzerinde engelli çalıştıran sigorta prim teşviği alır.● Engelli memura isteği dışında gece nöbeti ve fazla mesai yaptırılamaz.