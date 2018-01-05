Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!



BULUŞMA NOKTASI ANADOLU YAKASI

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Elif Bayram

Uzun süredir hayatında biri olmayank ile en son Fransız bir sevgilisi olanbugünlerde aşk sarhoşu! Daha önce bir erkekte aradığı kritlerleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetleyen Cansu Dere’nin kalbini Engin Akyürek’e kaptırdığı iddia edildi.Akşam Life'da yer alan habere göre; sevgililer ilişkilerinin büyüsünü bozmamak için gözlerden uzak buluşmayı tercih ediyor.İkili bunun için de buluşma yerleriniyaşadığı Anadolu Yakası’nı belirledi. Basına karşı mesafeli olan Cansu Dere ve Engin Akyürek’in birlikteliklerinden emin olana kadar da görüntü vermeyecekleri konuşuluyor.