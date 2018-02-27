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Engin Akyürek'in tek rakibi Maradona!

Kara Para Aşk’la Arjantin’de reyting rekoru kıran Engin Akyürek sevgisi, Maradona’yı aratmadı. Tüm dünyada geniş hayran kitlesine sahip olan Engin Akyürek, Arjantin'de fırtınalar estirmeyi sürdürüyor. 2014 ile 2015 sezonunda atv'de ekrana gelen 'Kara Para Aşk'la Güney Amerikalılar'ın gönlünü çalan yakışıklı oyuncu, yeni filmi 'Çocuklar Sana Emanet' ile de sevenlerini heyecanlandırdı.
 

27 Şubat 2018, Salı 12:12
Engin Akyürek'in tek rakibi Maradona!
Engin Akyürek'in Arjantinli hayranları, film afişinin görücüye çıktığı gün özel bir etkinlik düzenledi. Güney Amerika'daki Engin Akyürek çılgınlığı bununla sınırlı kalmadı.

Akyürek, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir kafede Paul Auster'in kitabını okurken görüntülendi. Bu kare sosyal medyaya düşünce oyuncunun hangi kitabı okuduğu merak konusu oldu. Akyürek'in okuduğu kitabın Paul Auster'in 'Karanlıktaki Adam' olduğunu öğrenen Arjantinliler kitapçılara koştu.

Kitap, ülkede en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşti. Bu arada Akyürek sevgisi daha önce de Arjantinli yazar Maria Cristina Adassus'a ilham vermiş ve kadın yazar 'Ojos Negros' (Siyah Gözler) adlı kitabında Engin Akyürek'ten esinlenmişti.

Akyürek'in son filmini sabırsızlıkla bekleyen Arjantinli hayranları, bir AVM'de buluşup filmin fragmanını izledi.

Arjantinliler, 'Ezel' dizisiyle hayran oldukları Cansu Dere'nin aşkı Akyürek'le ülkelerine gelmesi için kampanya başlattı. (takvim)


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