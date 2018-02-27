Engin Akyürek'in tek rakibi Maradona!

Büşra Kamış

Engin Akyürek'in Arjantinli hayranları, film afişinin görücüye çıktığı gün özel bir etkinlik düzenledi. Güney Amerika'dakiçılgınlığı bununla sınırlı kalmadı.Akyürek, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir kafede Paul Auster'in kitabını okurken görüntülendi. Bu kare sosyal medyaya düşünce oyuncunun hangi kitabı okuduğu merak konusu oldu. Akyürek'in okuduğu kitabın Paul Auster'in 'Karanlıktaki Adam' olduğunu öğrenen Arjantinliler kitapçılara koştu.Kitap, ülkede en çok satanlar listesinin zirvesine yerleşti. Bu arada Akyürek sevgisi daha önce de Arjantinli yazar Maria Cristina Adassus'a ilham vermiş ve kadın yazar 'Ojos Negros' (Siyah Gözler) adlı kitabında Engin Akyürek'ten esinlenmişti.Akyürek'in son filmini sabırsızlıkla bekleyen Arjantinli hayranları, bir AVM'de buluşup filmin fragmanını izledi.Arjantinliler, 'Ezel' dizisiyle hayran oldukları Cansu Dere'nin aşkı Akyürek'le ülkelerine gelmesi için kampanya başlattı. (takvim)