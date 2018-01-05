Engin Akyürek kimdir?

Engin Akyürek
12 Ekim 1981 doğumlu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları
adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı. Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat
dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Engin Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.
2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne?
adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi
adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.
Uluslararası Seul Drama Ödülleri
2015’te “En İyi Aktör”
seçildi ve Emmy için “En İyi Erkek Oyuncu”
kategorisinde aday oldu.
ENGİN AKYÜREK'iN FİLMOGRAFİSİ
2004 - 2007 Yabancı Damat/Kadir Sadıkoğlu
2006 - Kader Cevat/Oyuncu
2007 - 2008 Karayılan/Nizipli
2009 Bir Bulut Olsam/Mustafa Bulut
2010 - 2012 Fatmagül'ün Suçu Ne?/Kerim Ilgaz
2014 Bi Küçük Eylül Meselesi/Tekin
2014 - 2015 Kara Para Aşk/Ömer Demir
2017 Ölene Kadar/Dağhan Soysür
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