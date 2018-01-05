Engin Akyürek kimdir?

Türkiye’nin iki başarılı oyuncusu Engin Akyürek ile Cansu Dere’nin gözlerden uzak yeni bir ilişkiye yelken açtıkları iddia edildi. Bu iddianın ardından Engin Akyürek'in hayatı ve oyunculuk kariyeri merak edilmeye başlandı. İşte Engin Akyürek ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar...