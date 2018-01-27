Engin Akyürek ve Cansu Dere'nin buluşma adresleri ortaya çıktı

Uzun süredir hayatında biri olmayan Engin Akyürek
ile en son Fransız bir sevgilisi olan Cansu Dere
'nin aşk yaşadığı haberi ortaya çıkmıştı. İkili iddiaları reddetmedi.
Engin Akyürek ile Cansu Dere’nin fotoğraflarının bir türlü çekilememesinin nedeni buluşmak için Bağdat Caddesi
’ndeki mekanları tercih etmeleri. Zaten Engin Akyürek, Suadiye’de oturuyor. Gözlerden uzak kafe ve lokantalarda geziyor. Cansu Dere'nin evi ise Etiler’de.
Cansu Dere
"ZEKA, AKIL, MUHABBET"
daha önce verdiği bir röportajda erkeklerde aradığı kriterleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetlemişti. Cansu dönem bir dönem komedyen Cem Yılmaz
ile ilişki yaşadı.
Engin Akyürek kimdir?
Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!
İdil Janet Demiray