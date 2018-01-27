Engin Akyürek ve Cansu Dere'nin buluşma adresleri ortaya çıktı



"ZEKA, AKIL, MUHABBET"

Engin Akyürek kimdir?

Engin Akyürek ile Cansu Dere aşk yaşıyor!

İdil Janet Demiray

Uzun süredir hayatında biri olmayanile en son Fransız bir sevgilisi olan'nin aşk yaşadığı haberi ortaya çıkmıştı. İkili iddiaları reddetmedi.Engin Akyürek ile Cansu Dere’nin fotoğraflarının bir türlü çekilememesinin nedeni buluşmak için’ndeki mekanları tercih etmeleri. Zaten Engin Akyürek, Suadiye’de oturuyor. Gözlerden uzak kafe ve lokantalarda geziyor. Cansu Dere'nin evi ise Etiler’de.daha önce verdiği bir röportajda erkeklerde aradığı kriterleri ‘Zekâ, akıl, muhabbet’ diyerek özetlemişti. Cansu dönem bir dönem komedyenile ilişki yaşadı.