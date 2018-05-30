Engin Altan Düzyatan: Hâlâ inanamıyorum

Önceki akşam İskele Balık’ta eşi Neslişah Alkoçlar’la iftar yemeği yiyen Engin Altan Düzyatan, mekan çıkışı “Diriliş Ertuğrul”da aynı seti paylaştığı, okul arkadaşı Arda Öziri’yle ilgili sorulara yanıt verdi.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Oyuncu, “Kaybımız büyük. Canım arkadaşıma Allah’tan rahmet diliyorum. Oyuncu camiasının ve ailesinin başı sağ olsun. Hâlâ inanamıyorum, çok üzgünüm” dedi.



