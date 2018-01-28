Engin Altan Düzyatan ikinci kez baba mı oIuyor?

Engin Altan Düzyatan'dan ikinci çocuk müjdesi

Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan'a duygusal mesaj

Çiğdem Saltık

ekranlarında yayınlanan'un başrol oyuncusu, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılının ekim ayında nikâh masasına oturmuştu. 9 Ocak 2016'da ise ilk çocukları Emir Aras'ı kucaklarına almıştı.'ın ikinci kez babalık heyecanı yaşadığı öne sürüldü.38 yaşındaki oyuncunun eşi'ın hamileliğin ilk aylarının yaşadığı iddia edildi. Ancak ikiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.