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Engin Altan Düzyatan ikinci kez baba mı oIuyor?

Diriliş Ertuğrul'un yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın ikinci kez baba olacağı iddia edildi

28 Ocak 2018, Pazar 17:20
Engin Altan Düzyatan ikinci kez baba mı oIuyor?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılının ekim ayında nikâh masasına oturmuştu. 9 Ocak 2016'da ise ilk çocukları Emir Aras'ı kucaklarına almıştı.

Engin Altan Düzyatan'ın ikinci kez babalık heyecanı yaşadığı öne sürüldü.

38 yaşındaki oyuncunun eşi Neslişah Alkoçlar'ın hamileliğin ilk aylarının yaşadığı iddia edildi. Ancak ikiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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