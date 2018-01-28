Engin Altan Düzyatan ikinci kez baba mı oIuyor?

TRT 1
ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul
'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan
, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılının ekim ayında nikâh masasına oturmuştu. 9 Ocak 2016'da ise ilk çocukları Emir Aras'ı kucaklarına almıştı.
Engin Altan Düzyatan
'ın ikinci kez babalık heyecanı yaşadığı öne sürüldü.
38 yaşındaki oyuncunun eşi Neslişah Alkoçlar
'ın hamileliğin ilk aylarının yaşadığı iddia edildi. Ancak ikiliden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Engin Altan Düzyatan'dan ikinci çocuk müjdesi
Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan'a duygusal mesaj
Çiğdem Saltık