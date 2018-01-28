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Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oIuyor

Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'ı ikinci kez baba olma heyecanı sardı. Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'ın hamile olduğu öğrenildi

28 Ocak 2018, Pazar 11:45
Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oIuyor
Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılının ekim ayında nikâh masasına oturmuştu.

9 Ocak 2016'da oğlu Emir Aras'ı kucağına alan çift yeniden bebek bekliyor.

ŞU AN SADECE AİLELER BİLİYOR

Çiftin yeniden bebek heyecanı yaşadığı, Neslişah Alkoçlar'ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.

Şimdilik yalnızca ailelerini haberdar eden çift, müjdeli haberi açıklamak için hamileliğin biraz daha ilerlemesini bekliyor.

Engin Altan Düzyatan'dan ikinci çocuk müjdesiEngin Altan Düzyatan'dan ikinci çocuk müjdesi

Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan'a duygusal mesajNeslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan'a duygusal mesaj



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