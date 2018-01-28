Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oIuyor

ŞU AN SADECE AİLELER BİLİYOR

Engin Altan Düzyatan'dan ikinci çocuk müjdesi

Neslişah Alkoçlar'dan eşi Engin Altan Düzyatan'a duygusal mesaj

Çiğdem Saltık

'un başrol oyuncusu, Neslişah Alkoçlar ile 2014 yılının ekim ayında nikâh masasına oturmuştu.9 Ocak 2016'da oğlu'ı kucağına alan çift yeniden bebek bekliyor.Çiftin yeniden bebek heyecanı yaşadığı,'ın ikinci çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.Şimdilik yalnızca ailelerini haberdar eden çift, müjdeli haberi açıklamak için hamileliğin biraz daha ilerlemesini bekliyor.