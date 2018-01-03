Engin Baytar Amatör Lig'de!

Erdinç Şahin

forma giyen 35 yaşındakiile anlaştı.Engin Baytar'ın, eski takım arkadaşıantrenörlük yaptığıile cuma günü ilçeye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Ereğli Belediyespor geçen 20 Aralık'ta, Engin Baytar'ın kardeşi 19 yaşındakida transfer etmişti. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Ereğli Belediyespor'un açıklaması şöyle:'la prensip anlaşmasına vardı. Antrenörümüz Zafer Şahin başta olmak üzere, oyuncularımıztransferlerinde de başrol oynayan yönetim kurulu üyemizdün akşamdatransferini bitirdi. Özyiğit cuma günü Engin Baytar ile Ereğli'ye gelecek ve Baytar aynı gün kendisini eflatun beyaz renklere bağlayan imzayı atacak."