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Engin Baytar Amatör Lig'de!

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Ereğli Belediyespor, Trabzonspor ve Galatasaray'ın eski yıldızı milli futbolcu Engin Baytar ile sezon sonuna kadar anlaştığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Engin Baytar Amatör Lig'de!
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi takımı Ereğli Belediyespor, Trabzonspor ve Galatasaray'da forma giyen 35 yaşındaki Engin Baytar ile anlaştı.

Engin Baytar'ın, eski takım arkadaşı Zafer Şahin'in antrenörlük yaptığı Ereğli Belediyespor ile cuma günü ilçeye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Ereğli Belediyespor geçen 20 Aralık'ta, Engin Baytar'ın kardeşi 19 yaşındaki Hami Baytar'ı da transfer etmişti. Transferi sosyal medya hesabından duyuran Ereğli Belediyespor'un açıklaması şöyle:

"Ereğli Belediyespor, Galatasaraylı milli futbolcu Engin Baytar'la prensip anlaşmasına vardı. Antrenörümüz Zafer Şahin başta olmak üzere, oyuncularımız Volkan Uluğ ve Hami Baytar transferlerinde de başrol oynayan yönetim kurulu üyemiz Özkan Özyiğit, dün akşamda Engin Baytar transferini bitirdi. Özyiğit cuma günü Engin Baytar ile Ereğli'ye gelecek ve Baytar aynı gün kendisini eflatun beyaz renklere bağlayan imzayı atacak."

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